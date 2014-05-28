2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Vezeték nélküli IR
A teljes méretű és újratölthető, vezeték nélküli infravörös fejhallgatók a minőséget és kényelmet ötvözik az otthoni TV-nézésben és zenehallgatásban.
Beállítható illeszkedés
Infravörös átvitelű
A tartós, könnyű, minőségi anyagok, amelyekből ez a Philips fejhallgató áll, kényelmesebbé teszik a tartós viselést.
A Philips fejhallgató belső fejpántja könnyen elérhetővé teszi a tökéletes illeszkedést. A mechanizmus automatikusan beállítja magát a kényelem érdekében.
Ez az ügyes elektronikus áramkör gondoskodik arról, hogy a bemeneti hangszintet automatikusan a megfelelő szintre módosítsa, ily módon megakadályozza a torzítást, és nagyszerű zenei élményt nyújt.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.5
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
arosslaw
28/05/2014
Polska
bardzo dobre, wytrzymałe słuchawki
bardzo dobre, wytrzymałe słuchawki, polecam je każdemu
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC2000 Wireless Headphone
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC2000 Wireless Headphone
kch1
25/09/2012
Polska
pozytywna
Do wykorzystywanych zapotrzebowań sprzęt jest wystarczający jednakże dla osoby ciut więcej wymagającej napewno utrudnieniem bedzie ograniczenie polegające na konieczności zachowania prostolinijności jak i ograniczenie odległości słuchawek od nadajnika. Utrudnieniem tez jest sposób podpięcia nadajnika tj. zarówno do sieci 230v jak i do wejścia słuchawki - podpięcie np. tylko do USB (zasilanie jak i przetwarzanie) byłoby dużo wygodniejsze.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC2000 Wireless Headphone
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC2000 Wireless Headphone