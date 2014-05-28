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Gyártás megszűnt

Vezeték nélküli Hi-Fi fejhallgató

SHC2000/00

4.5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Vezeték nélküli IR

A teljes méretű és újratölthető, vezeték nélküli infravörös fejhallgatók a minőséget és kényelmet ötvözik az otthoni TV-nézésben és zenehallgatásban.

Összes előny megtekintése

TV-hez

Vezeték nélküli IR

  • Beállítható illeszkedés

  • Infravörös átvitelű

A kis súly kényelmesebbé teszi a hosszan tartó használatot.

A tartós, könnyű, minőségi anyagok, amelyekből ez a Philips fejhallgató áll, kényelmesebbé teszik a tartós viselést.

Az önmagát beállító belső fejpánt kényelmes fekvést biztosít

A Philips fejhallgató belső fejpántja könnyen elérhetővé teszi a tökéletes illeszkedést. A mechanizmus automatikusan beállítja magát a kényelem érdekében.

Az ALC készülék megakadályozza a bemeneti jelek torzulását

Ez az ügyes elektronikus áramkör gondoskodik arról, hogy a bemeneti hangszintet automatikusan a megfelelő szintre módosítsa, ily módon megakadályozza a torzítást, és nagyszerű zenei élményt nyújt.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.5

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

28/05/2014

Polska

Polska

bardzo dobre, wytrzymałe słuchawki

bardzo dobre, wytrzymałe słuchawki, polecam je każdemu

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC2000 Wireless Headphone

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC2000 Wireless Headphone

25/09/2012

Polska

Polska

pozytywna

Do wykorzystywanych zapotrzebowań sprzęt jest wystarczający jednakże dla osoby ciut więcej wymagającej napewno utrudnieniem bedzie ograniczenie polegające na konieczności zachowania prostolinijności jak i ograniczenie odległości słuchawek od nadajnika. Utrudnieniem tez jest sposób podpięcia nadajnika tj. zarówno do sieci 230v jak i do wejścia słuchawki - podpięcie np. tylko do USB (zasilanie jak i przetwarzanie) byłoby dużo wygodniejsze.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC2000 Wireless Headphone

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHC2000 Wireless Headphone

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.