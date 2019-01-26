TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Mélyhang nyílások
  • Mélyhang nyílások
  • Mélyhang nyílások
  • Mélyhang nyílások
  • Mélyhang nyílások
  • Mélyhang nyílások

Gyártás megszűnt

Earbud fülhallgató

SHE1350/00

4.8
| (10) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Mélyhang nyílások
A megnövelt mélyhangteljesítménnyel rendelkező, in-ear fülhallgatóval minőségi zenét hallgathatsz.
Összes előny megtekintése

a kiváló hangzásért

Mélyhang nyílások

  • 14,8 mm-es meghajtók, hátul nyitott

  • Earbud

A Bass beat nyílások biztosítják a légmozgást a jobb hangminőség érdekében

A Bass Beat nyílások biztosítják a légmozgást a jobb hangminőség és a gazdagabb és teltebb mély hangok érdekében.

A 14,8 mm-es hangszóró-meghajtó optimális és kényelmes viseletet biztosít

Elég kicsi, hogy tökéletesen illeszkedjen, de elég nagy a torzításmentes hanghoz - a 14,8 mm-es meghajtó ideális méretű az élvezetes zenehallgatáshoz.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.8

5-ből

10

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

26/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kíváló máskor is eszt választanám!

Ajálom mindenki jó termék!Jó hangzás poroblémát nem tapasztaltam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE1350 Earbud fülhallgató

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE1350 Earbud fülhallgató

07/05/2019

România

România

CASTI AUDIO DE CALITATE

Foarte bune castile, compatibile cu majoritatea dispozitivelor, telefoane, tablete, laptopuri, mp3 playere, se aud foarte bine, pot fi purtate cu usurinta.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE1350 Căşti cu difuzor auricular

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE1350 Căşti cu difuzor auricular

18/01/2023

Česká republika

Česká republika

Už se nevyrábí

Velká škoda, vyhovovaly mi tvarem, cenou, životností na 100 %. Takové už neseženu.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE1350 Sluchátka do uší

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE1350 Sluchátka do uší

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.