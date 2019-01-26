2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
14,8 mm-es meghajtók, hátul nyitott
Earbud
A Bass Beat nyílások biztosítják a légmozgást a jobb hangminőség és a gazdagabb és teltebb mély hangok érdekében.
Elég kicsi, hogy tökéletesen illeszkedjen, de elég nagy a torzításmentes hanghoz - a 14,8 mm-es meghajtó ideális méretű az élvezetes zenehallgatáshoz.
4.8
5-ből
10
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Zozibá
26/01/2019
Magyarország
Kíváló máskor is eszt választanám!
Ajálom mindenki jó termék!Jó hangzás poroblémát nem tapasztaltam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE1350 Earbud fülhallgató
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE1350 Earbud fülhallgató
MarianMadalin
07/05/2019
România
CASTI AUDIO DE CALITATE
Foarte bune castile, compatibile cu majoritatea dispozitivelor, telefoane, tablete, laptopuri, mp3 playere, se aud foarte bine, pot fi purtate cu usurinta.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE1350 Căşti cu difuzor auricular
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE1350 Căşti cu difuzor auricular
brebtalka
18/01/2023
Česká republika
Už se nevyrábí
Velká škoda, vyhovovaly mi tvarem, cenou, životností na 100 %. Takové už neseženu.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE1350 Sluchátka do uší
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE1350 Sluchátka do uší