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Összes sorozat

  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+

Gyártás megszűnt

BASS+Fejhallgató mikrofonnal

SHL3175BK/00

5
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
Érezze! BASS+
A Philips BASS+ fejhallgató visszahozza az intenzív mélyhangokat kedvenc zeneszámaiba. Az erőteljes és ütős basszusokat karcsú és strapabíró kialakítás rejti, így ez a fülre illeszkedő fejhallgató azoknak készült, akik több mélyhangra vágynak anélkül, hogy az megnövelné a fejhallgató méretét.
Összes előny megtekintése

Érezze! BASS+

  • 40 mm-es meghajtók, hátul zárt

  • Fülre illeszkedő

  • Puha fülpárnák

  • Kis méretre összehajtható

40 mm-es neodímium hangszórók

40 mm-es neodímium hangszórók

Erőteljes, lüktető mélyhangokat biztosító, 40 mm-es neodímium hangszórók

Érezhetően intenzív, telt mélyhangok

Érezhetően intenzív, telt mélyhangok

Erőteljes mélyhangok a zenehallgatási élmény új szintre emeléséért. Ne tévessze meg a vékony kivitel, mivel a különleges kialakítású basszusnyílás és a speciálisan hangolt meghajtók rendkívül alacsony frekvenciák előállításával hozzák létre a fejhallgató egyedülálló Bass+ hangzását. Külön akusztikus hangerő-szabályzás gondoskodik folyamatosan az egyenletes mélyhang-visszaadásról.

Kompakt formába összehajtható az egyszerű tároláshoz és szállításhoz

Kompakt formába összehajtható az egyszerű tároláshoz és szállításhoz

Az egyedülállóan kompakt összehajtható kivitelű fejhallgató út közben is a legjobb élményt nyújtja. Laposra és kis méretűre is összehajtható, így egyszerűen hordozható és tárolható.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

27/10/2021

Magyarország

Magyarország

Ez profi!

Kiváló hangzás! A fejhez szorosan illeszkedő, mégsem kényelmetlen, elegáns külsejű eszköz, amely hi-fi minőséget produkál közvetlenül a fülekbe.

Előnyök

Kiváló termék, ahogy ismertettem.

Hátrányok

Nincs ilyen.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.