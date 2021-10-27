2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHL3175WT/00
40 mm-es meghajtók, hátul zárt
Fülre illeszkedő
Puha fülpárnák
Kis méretre összehajtható
Erőteljes, lüktető mélyhangokat biztosító, 40 mm-es neodímium hangszórók
Erőteljes mélyhangok a zenehallgatási élmény új szintre emeléséért. Ne tévessze meg a vékony kivitel, mivel a különleges kialakítású basszusnyílás és a speciálisan hangolt meghajtók rendkívül alacsony frekvenciák előállításával hozzák létre a fejhallgató egyedülálló Bass+ hangzását. Külön akusztikus hangerő-szabályzás gondoskodik folyamatosan az egyenletes mélyhang-visszaadásról.
Az egyedülállóan kompakt összehajtható kivitelű fejhallgató út közben is a legjobb élményt nyújtja. Laposra és kis méretűre is összehajtható, így egyszerűen hordozható és tárolható.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
hgabor84
27/10/2021
Magyarország
Ez profi!
Kiváló hangzás! A fejhez szorosan illeszkedő, mégsem kényelmetlen, elegáns külsejű eszköz, amely hi-fi minőséget produkál közvetlenül a fülekbe.
Előnyök
Kiváló termék, ahogy ismertettem.
Hátrányok
Nincs ilyen.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal