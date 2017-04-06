TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

  • Felvétel egyetlen termékről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a csomagolásról
  • Felvétel egyetlen termékről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a csomagolásról

Gyártás megszűnt

Sztereó fejhallgató

SHP2000/00

3.8

| (10) Értékelések

Egyedülálló kényelem és teljes állíthatóság

Teljes méretű, könnyű fejhallgató egészében állítható fejpánttal és fülpárnákkal, a kitűnő illeszkedés és a kényelmes zenehallgatás érdekében

Összes előny megtekintése

Zenehallgatáshoz, számítógéphez, TV-nézéshez

Egyedülálló kényelem és teljes állíthatóság

  • 40 mm-es meghajtók, hátul nyitott

  • Fülre illeszkedő

A teljes fület eltakarja az optimális hangminőség érdekében

Ennek a Philips fejhallgatónak teljes méretű kagylói nemcsak lefedik az egész fület a jobb hangminőség érdekében, de helyet adnak egy nagyobb, komolyabb teljesítményű meghajtónak is.

A fülpárna kényelmessé teszi a viselést és fokozza a mélyhangvisszaadást

Ennek a Philips fejhallgatónak a speciális formája és a fülpárnához felhasznált luxus minőségű anyagok biztosítják a tökéletes illeszkedést a maximális kényelemért. Megakadályozzák a hangszivárgást és fokozzák a mélyhangteljesítményt is. A fülpárnáknak olyan az alakjuk, hogy tökéletesen lefedik a fül körüli területet.

A 2 méteres kábelnek köszönhetően a lejátszót táskájába is teheti

Az ideális kábelhossznak köszönhetően szabadabban mozoghat, és eldöntheti, hogy hová teszi audiokészülékét.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

3.8

5-ből

10

Értékelések

2

06/04/2017

Magyarország

Magyarország

Kiváló a termék ár / érték viszonylatában

Alacsony ára ellenére az egyik legjobb fülhallgató a piacon. Rendkívül széles dinamika tartománnyal rendelkezik, gyönyörű basszusok mellett is szép magas hangok, kiegyenlített hangzásvilág jellemzi. Lehet, hogy eleinte a basszus kissé tolakodó, de cseppet sem mesterkélt, nem valótlan. Hosszabb távon használva az ember már komolyan kívánja a hangzását. Több éve használom, sokkal komolyabbnak gondolt ellenfelével összehasonlítva is beton stabilan megállja a helyét. Nem mondom, hogy nincs jobb, de az már a sokkal keményebb árkategória tagja.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP2000 Stereo Headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP2000 Stereo Headphones

09/04/2015

Česká republika

Česká republika

Kvalitní výrobek za rozumnou cenu

Kvalita výstupního zvuku je OK. Sluchátka používám hlavně na hudbu a hry z notebooku. Dobrá délka kabelu. Dobré odizolování. Pěkně sedí.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP2000 Audio sluchátka s kabelem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP2000 Audio sluchátka s kabelem

01/02/2026

Україна

Україна

Найкращі навушники які в мене були за весь час навіть якщо просидіти весь день в них вуха не болять

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP2000 Stereo Headphones

Használat dátuma 2026-01-01

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP2000 Stereo Headphones

Használat dátuma 2026-01-01

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós leveleket kapni – az érdeklődésem és szokásaim alapján – Philips termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről és promóciókról. Bármikor könnyedén leiratkozhatok!

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.