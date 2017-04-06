2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHP2000/00
Egyedülálló kényelem és teljes állíthatóság
Teljes méretű, könnyű fejhallgató egészében állítható fejpánttal és fülpárnákkal, a kitűnő illeszkedés és a kényelmes zenehallgatás érdekében
40 mm-es meghajtók, hátul nyitott
Fülre illeszkedő
Ennek a Philips fejhallgatónak teljes méretű kagylói nemcsak lefedik az egész fület a jobb hangminőség érdekében, de helyet adnak egy nagyobb, komolyabb teljesítményű meghajtónak is.
Ennek a Philips fejhallgatónak a speciális formája és a fülpárnához felhasznált luxus minőségű anyagok biztosítják a tökéletes illeszkedést a maximális kényelemért. Megakadályozzák a hangszivárgást és fokozzák a mélyhangteljesítményt is. A fülpárnáknak olyan az alakjuk, hogy tökéletesen lefedik a fül körüli területet.
Az ideális kábelhossznak köszönhetően szabadabban mozoghat, és eldöntheti, hogy hová teszi audiokészülékét.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
3.8
5-ből
10
Értékelések
Jano72
06/04/2017
Magyarország
Kiváló a termék ár / érték viszonylatában
Alacsony ára ellenére az egyik legjobb fülhallgató a piacon. Rendkívül széles dinamika tartománnyal rendelkezik, gyönyörű basszusok mellett is szép magas hangok, kiegyenlített hangzásvilág jellemzi. Lehet, hogy eleinte a basszus kissé tolakodó, de cseppet sem mesterkélt, nem valótlan. Hosszabb távon használva az ember már komolyan kívánja a hangzását. Több éve használom, sokkal komolyabbnak gondolt ellenfelével összehasonlítva is beton stabilan megállja a helyét. Nem mondom, hogy nincs jobb, de az már a sokkal keményebb árkategória tagja.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP2000 Stereo Headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP2000 Stereo Headphones
CzePhoenix
09/04/2015
Česká republika
Kvalitní výrobek za rozumnou cenu
Kvalita výstupního zvuku je OK. Sluchátka používám hlavně na hudbu a hry z notebooku. Dobrá délka kabelu. Dobré odizolování. Pěkně sedí.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP2000 Audio sluchátka s kabelem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP2000 Audio sluchátka s kabelem
01/02/2026
Україна
Найкращі навушники які в мене були за весь час навіть якщо просидіти весь день в них вуха не болять
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP2000 Stereo Headphones
Használat dátuma 2026-01-01
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP2000 Stereo Headphones
Használat dátuma 2026-01-01