2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
XL StyleBoard
5 gőzbeállítás
Hegyes végű fém gőzölőlemez
2000 W-os teljesítmény
Az extra hosszú StyleBoard megbízható alátámasztást biztosít a gőzölés során. Egyszerűen szorítsa a textíliát a gőzölőtalp és a deszka közé a ropogósan friss eredményért tetőtől talpig.
Amikor csak szüksége van rá, az állványos gőzölő kevesebb mint 60 másodperc alatt használatra kész – ideális választás, ha az utolsó pillanatban dönti el, hogy milyen ruhát vesz fel.
Frissítse fel bármikor ruháit kedvenc illataival az innovatív MyEssence illatanyagtartó segítségével.
Ismerje meg a termékértékeléseket
4.6
5-ből
116
Értékelések
92%
ajánlja ezt a terméket
Jirinazemlejna
27/12/2023
Česká republika
Snadné žehlení
Napařovač oděvů mne velmi mile překvapil. Sestavení i obsluha je velmi snadná. Hodně pomačkanou košili snadno na ramínku vyžehlil, taktéž riflové kalhoty i ubrus. Součástí je i rukavice, aby nedošlo k poranění ruky. Stojan s prknem nějaké místo zabere, ale přístroj vypadá elegantně. Za naši domácnost mohu opravdu jen doporučit.
Előnyök
zvládne i náchylné tkaniny
Hátrányok
zabere nějaké místo
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Stojanový napařovač 3000 Series STE3170/80 Stojanový napařovač s polohovatelným prknem
Myškaaa
18/12/2023
Česká republika
Skvělý pomocník pro rychlé narovnání oděvů
Jsem zastánce žehlení, i přesto, že mám sušičku stále žehlím. Dá se říct, že žehlím ráda a nikdy mi žehlení nevadilo až do doby kdy přítel změnil zaměstnání a já tak musela začít žehlit až osm košil týdně. Z tohoto důvodu jsem si chtěla pořídit napařovač, teď když ho konečně mám ráda se s vámi podělím o zkušenosti. Napařovač má velmi rychlé,a jednoduché použití, velice rychlá doba nahřátí a má výborně tvarovanou špičku napařovací plochy. Po delší době je však těžší do ruky a přívodní hadice k napařovací hlavici je hodně horká. Při napařování musíte vždy použít rukavici, bez ní to opravdu nejde, já jsem to zkusila bez a to opravdu není dobrý nápad. Žehlící plocha je krátká a já bych uvítala naklápěcí, tedy vodorovnou polohu. Košile se mi bohužel moc dobře nežehlí, špatně jde upravovat límeček a jelikož je plocha na žehlení krátká, spodek košile nejde dobře vyžehlit. Občas zanechává mokré stopy na žehleném oděvu a někdy dochází k odkapu sražené vody z napařovací hlavice na zem. Trička, sukně, šaty, saka, dětské oblečení, jemné i lněné materiály na to je opravdu skvělým a rychlým pomocníkem. Je třeba zvážit, zda máte úložný prostor na tento stojací napařovač, aby jste ho měli stále po ruce, protože to místo opravdu zabere. Jinak to je nepostradatelný člen rodiny.
Előnyök
Rychlost nahřátí, použití vody z kohoutku, skvělý na jemné materiály, výborně tvarovaná špička
Hátrányok
Malá žehlící plocha, po delší době těžký do ruky, vlhkost oblečení, zanechává mokré stopy při napařování
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Stojanový napařovač 3000 Series STE3170/80 Stojanový napařovač s polohovatelným prknem
Hlína
15/12/2023
Česká republika
Stále po ruce
Velmi rychle nahřátý a připravený k použití. Rychlá varianta na zmačkané oblečení, žádné vytahování žehlicího prkna a žehličky. Používám také k osvěžení oblečení, při použití esence, je oblečení jak čerstvě vyprané. Prkno by mohlo být polohovací to je jediná vada tohoto pomocníka.
Előnyök
Rychlost nahřátí, stále po ruce, napařovač krásně padne do ruky
Hátrányok
Není polohovatelné prkno, zabere více místa
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Stand Steamer 3000 Series STE3180/30 Stojanový napařovač s XL prknem
Külső intézmény által bevizsgálva E. coli, S. aureus, C. albicans vonatkozásában, 1 perces gőzölési idővel