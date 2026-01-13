2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Kompakt és összehajtható
Kb. 30 mp-en belül használatra kész
1000 W, akár 20 g/perc
Nincs szükség vasalódeszkára
A 3000 Series kézi gőzölőkészülékünk könnyű, kompakt és összehajtható kialakításának köszönhetően egyszerű használatot és tárolást biztosít, így Ön bárhol, bármikor felfrissítheti ruháit. Ideális társ az egyszerű, gyors otthoni vagy útközben történő használathoz.
Mindössze 30 másodperc alatt készen áll a gőzölésre. A jelzőfény jelzi, ha készen áll a kezdésre, így pillanatok alatt befejezheti a munkát. Nincs várakozás, nincs bajlódás.
Kézi gőzölőnk az 1000 W-os teljesítményének köszönhetően akár 20 g/perc folyamatos gőzkibocsátást biztosít. A gyors és kényelmes gőzölés érdekében.
5.0
5-ből
11
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Уникат
13/01/2026
България
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара
Poli25
22/12/2024
България
Продукта е много ефективен и лесен за употреба.
Доволна съм от продукта .Лесно и бързо се работи с него.
Előnyök
Бърз,удобен и ефективен
Hátrányok
Няма
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара
Uliana_U
24/06/2024
Україна
A promóció része
Швидке відпарювання
Придбала нещодавно, покупкою задоволена. Відпарювач працює швидко і якісно, надзвичайно компактний завдяки складній ручці. У нього дуже милий дизайн немов зефірка)
Előnyök
Якісна робота
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Külső fél által bevizsgálva álló helyzetben, 10 másodperc időtartamig Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 és Canidia albicans ATCC 10231 baktériumok esetén.