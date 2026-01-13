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Összes sorozat

  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás

3000 SeriesKézi gőzölő

STH3010/30

5
| (11) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Kompakt és összehajtható megoldás
A 3000 Series kézi gőzölőkészülékünk könnyű, kompakt és összehajtható kialakításának köszönhetően egyszerű használatot és tárolást biztosít, így Ön bárhol, bármikor felfrissítheti ruháit. Ideális társ az egyszerű, gyors otthoni vagy útközben történő használathoz.
Összes előny megtekintése

Egyszerű gyűrődésmentesítés otthon és útközben is

Kompakt és összehajtható megoldás

  • Kompakt és összehajtható

  • Kb. 30 mp-en belül használatra kész

  • 1000 W, akár 20 g/perc

  • Nincs szükség vasalódeszkára

Kompakt és összehajtható gőzölő, egyszerű használat és tárolás

Kompakt és összehajtható gőzölő, egyszerű használat és tárolás

A 3000 Series kézi gőzölőkészülékünk könnyű, kompakt és összehajtható kialakításának köszönhetően egyszerű használatot és tárolást biztosít, így Ön bárhol, bármikor felfrissítheti ruháit. Ideális társ az egyszerű, gyors otthoni vagy útközben történő használathoz.

Mindössze 30 másodperc alatt készen áll a használatra

Mindössze 30 másodperc alatt készen áll a használatra

Mindössze 30 másodperc alatt készen áll a gőzölésre. A jelzőfény jelzi, ha készen áll a kezdésre, így pillanatok alatt befejezheti a munkát. Nincs várakozás, nincs bajlódás.

1000 W, akár 20 g/perc folyamatos gőzkibocsátással

1000 W, akár 20 g/perc folyamatos gőzkibocsátással

Kézi gőzölőnk az 1000 W-os teljesítményének köszönhetően akár 20 g/perc folyamatos gőzkibocsátást biztosít. A gyors és kényelmes gőzölés érdekében.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

11

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

13/01/2026

България

България

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара

22/12/2024

България

България

Продукта е много ефективен и лесен за употреба.

Доволна съм от продукта .Лесно и бързо се работи с него.

Előnyök

Бърз,удобен и ефективен

Hátrányok

Няма

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара

24/06/2024

Україна

Україна

Швидке відпарювання

Придбала нещодавно, покупкою задоволена. Відпарювач працює швидко і якісно, надзвичайно компактний завдяки складній ручці. У нього дуже милий дизайн немов зефірка)

Előnyök

Якісна робота

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Külső fél által bevizsgálva álló helyzetben, 10 másodperc időtartamig Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 és Canidia albicans ATCC 10231 baktériumok esetén.