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Összes sorozat

  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás
  • Kompakt és összehajtható megoldás

3000 SeriesKézi gőzölő

STH3020/70

4.9
| (29) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket
Kompakt és összehajtható megoldás
A 3000 Series kézi gőzölőkészülékünk könnyű, kompakt és összehajtható kialakításának köszönhetően egyszerű használatot és tárolást biztosít, így Ön bárhol, bármikor felfrissítheti ruháit. Ideális társ az egyszerű, gyors otthoni vagy útközben történő használathoz.
Összes előny megtekintése

Egyszerű gyűrődésmentesítés otthon és útközben is

Kompakt és összehajtható megoldás

  • Kompakt és összehajtható

  • Kb. 30 mp-en belül használatra kész

  • 1000 W, akár 20 g/perc

  • Nincs szükség vasalódeszkára

Mindössze 30 másodperc alatt készen áll a használatra

Mindössze 30 másodperc alatt készen áll a használatra

Mindössze 30 másodperc alatt készen áll a gőzölésre. A jelzőfény jelzi, ha készen áll a kezdésre, így pillanatok alatt befejezheti a munkát. Nincs várakozás, nincs bajlódás.

Tartozék tárolótáska az egyszerű tárolásért

Tartozék tárolótáska az egyszerű tárolásért

A Philips 3000 Series kézi gőzölőhöz tárolótáska tartozik, amely utazáshoz vagy az egyszerű otthoni tároláshoz használható.

120 ml-es, levehető víztartály az egyszerű újratöltéshez

A Philips 3000 Series kézi készülék akár 1 szett, utántöltés nélküli gőzölésére is alkalmas, a 120 ml-es levehető víztartálynak köszönhetően. A gőzölő víztartálya egyszerűen levehető, és csapvízzel újratölthető.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.9

5-ből

29

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2

18/04/2025

Україна

Україна

Ellenőrzött vevő

Класний помічний для дому.

Вітаю! Якщо чесно я багато від цього пристрою не очікував. Подарував дружині з думками що буде зручно прасувати її речі типу тоненький блузок та спідниць, а також невеликі речей зі складною геометрією. Але наскільки ж я здивувався коли, заради експеременту, вирішив прасувати ним джинси. Так, через те що тканина товста то це займає більше часу. Так на одні джинси може піти весь резервуар води а то і більше. Але при великому бажанні (наприклад десь на відпочинку де немає доступу до класичної праски) це можна зробити! Майте на увазі, це Вам не замінити основну, класичну праску, це скоріше як доповнення до ней. Ну і звичайно, якщо ви плануєте постійно відпарювати велику кількість речей, то краще подивитися на професійні відпарювачі з великим резервуаром і більшою потужністью.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

15/07/2024

Україна

Україна

Незамінний помічник для подорожей та вдома

Часто подорожую - то відрядження, то особисті подорожі. Втомилась шукати по готелях праску, тому коли побачила на сайті улюбленого Філіпс цей відпарювач- зрозуміла, що треба спробувати. Вже пройшов тестування відпусткою: освіжили після чемоданів мої речі та всіх друзів ))

Előnyök

Компактний, досить легкий по вазі, зрозуміло як використовувати без інструкції. Чудово справився з задачею - всі складки розгладжені. Не залишає плям від води на одязі

Hátrányok

Немаю коментарів проти. Все ж хочу звернути увагу, це не заміна праски, а доповнення. То ж не варто нарікати, що після прання відпарювач безкорисний- у нього трошки інша функція. Для моєї задачки - освіжити одяг з чемодану в подорожах

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

23/06/2024

Україна

Україна

Маленький помічник для догляду за одягом

Я просто в захваті від цього ручного відпарювача! Використовую його вже декілька місяців, і він повністю виправдав всі мої очікування. По-перше, він дійсно безпечний для всіх типів тканин. Я без проблем відпарювала ним як делікатні шовкові блузки, так і щільні джинсові куртки, і жодного разу не залишалося плям чи підпалів. По-друге, цей відпарювач дуже зручний у використанні. Він компактно складається і займає мінімум місця в шафі. Я також оцінюю те, що в комплекті є зручний футляр для зберігання. Загалом, цей відпарювач став незамінним помічником у догляді за одягом для нашої сім'ї.

Előnyök

Компактний, яскравий дизайн, безпечний для речей

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Külső fél által bevizsgálva álló helyzetben, 10 másodperc időtartamig Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 és Canidia albicans ATCC 10231 baktériumok esetén.