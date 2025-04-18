2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Kompakt és összehajtható
Kb. 30 mp-en belül használatra kész
1000 W, akár 20 g/perc
Nincs szükség vasalódeszkára
Mindössze 30 másodperc alatt készen áll a gőzölésre. A jelzőfény jelzi, ha készen áll a kezdésre, így pillanatok alatt befejezheti a munkát. Nincs várakozás, nincs bajlódás.
A Philips 3000 Series kézi gőzölőhöz tárolótáska tartozik, amely utazáshoz vagy az egyszerű otthoni tároláshoz használható.
A Philips 3000 Series kézi készülék akár 1 szett, utántöltés nélküli gőzölésére is alkalmas, a 120 ml-es levehető víztartálynak köszönhetően. A gőzölő víztartálya egyszerűen levehető, és csapvízzel újratölthető.
4.9
5-ből
29
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
PUT9
18/04/2025
Україна
Ellenőrzött vevő
Класний помічний для дому.
Вітаю! Якщо чесно я багато від цього пристрою не очікував. Подарував дружині з думками що буде зручно прасувати її речі типу тоненький блузок та спідниць, а також невеликі речей зі складною геометрією. Але наскільки ж я здивувався коли, заради експеременту, вирішив прасувати ним джинси. Так, через те що тканина товста то це займає більше часу. Так на одні джинси може піти весь резервуар води а то і більше. Але при великому бажанні (наприклад десь на відпочинку де немає доступу до класичної праски) це можна зробити! Майте на увазі, це Вам не замінити основну, класичну праску, це скоріше як доповнення до ней. Ну і звичайно, якщо ви плануєте постійно відпарювати велику кількість речей, то краще подивитися на професійні відпарювачі з великим резервуаром і більшою потужністью.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
OlesiaUA
15/07/2024
Україна
Незамінний помічник для подорожей та вдома
Часто подорожую - то відрядження, то особисті подорожі. Втомилась шукати по готелях праску, тому коли побачила на сайті улюбленого Філіпс цей відпарювач- зрозуміла, що треба спробувати. Вже пройшов тестування відпусткою: освіжили після чемоданів мої речі та всіх друзів ))
Előnyök
Компактний, досить легкий по вазі, зрозуміло як використовувати без інструкції. Чудово справився з задачею - всі складки розгладжені. Не залишає плям від води на одязі
Hátrányok
Немаю коментарів проти. Все ж хочу звернути увагу, це не заміна праски, а доповнення. То ж не варто нарікати, що після прання відпарювач безкорисний- у нього трошки інша функція. Для моєї задачки - освіжити одяг з чемодану в подорожах
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Flower321
23/06/2024
Україна
A promóció része
Маленький помічник для догляду за одягом
Я просто в захваті від цього ручного відпарювача! Використовую його вже декілька місяців, і він повністю виправдав всі мої очікування. По-перше, він дійсно безпечний для всіх типів тканин. Я без проблем відпарювала ним як делікатні шовкові блузки, так і щільні джинсові куртки, і жодного разу не залишалося плям чи підпалів. По-друге, цей відпарювач дуже зручний у використанні. Він компактно складається і займає мінімум місця в шафі. Я також оцінюю те, що в комплекті є зручний футляр для зберігання. Загалом, цей відпарювач став незамінним помічником у догляді за одягом для нашої сім'ї.
Előnyök
Компактний, яскравий дизайн, безпечний для речей
Hátrányok
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Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Külső fél által bevizsgálva álló helyzetben, 10 másodperc időtartamig Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 és Canidia albicans ATCC 10231 baktériumok esetén.