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  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket

Kézi gőzölő 7000 SeriesKézi gőzölőkészülék

STH7020/20

5
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
A Philips 7000 Series kézi gőzölőkészülék segítségével ruhái pillanatok alatt készen állnak, hogy felvegye őket. Az állítható fejjel és a hegyes végű gőzölőlemezzel bármilyen szögből gyorsan és kényelmesen eltávolíthatja a gyűrődéseket, az OptimalTemp technológia pedig garantáltan megakadályozza a megégést.
Összes előny megtekintése

Praktikus, gyors és hatékony gőzölés

Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket

  • 1500 W, akár 28 g/perc gőzkibocsátás

  • Vízszintes és függőleges gőzölés

  • Levehető víztartály (100 ml)

  • OptimalTEMP technológia

  • Állítható gőzölőfej

A hegyes vasalóorr segítségével ruhái bármely részét hatékonyan elérheti

A gőzölőlemez hegyes végével pontosan és könnyen simíthatja ki a gyűrődéseket a nehezen elérhető helyeken, például gomboknál, galléroknál és redőknél.

A folyamatos gőzkibocsátás hatékonyan simítja ki a gyűrődéseket

Az akár 28 g/perc folyamatos gőzkibocsátás ellazítja a textilszálakat, így a gyűrődések gyorsan kisimíthatók, hogy ruhái a lehető legjobban nézzenek ki.

100 ml-es víztartály, hogy egyetlen lépésben varázsolja nagyszerűvé ruhái megjelenését

100 ml-es levehető víztartály akár 1 teljes ruha-összeállítás kigőzöléséhez újratöltés nélkül. A víztartály a gőzölés során bármikor könnyen eltávolítható és újratölthető, amikor csak szükséges.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

05/08/2023

България

България

Много удобен уред за гладене

Изключително удобен и практичен уред, особено когато сте на път. Перфектен за употреба при гладене на фини и деликатни материи. Силно препоръчвам.

Előnyök

Лек и практичен

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Külső intézmény által bevizsgálva Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 és Candida albicans ATCC 10231 baktériumok vonatkozásában, 10 másodperces gőzölési idővel.

  2. A Philips GC362 készülékhez képest, a Philips belső tesztjelentése alapján