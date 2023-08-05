2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
1500 W, akár 28 g/perc gőzkibocsátás
Vízszintes és függőleges gőzölés
Levehető víztartály (100 ml)
OptimalTEMP technológia
Állítható gőzölőfej
A gőzölőlemez hegyes végével pontosan és könnyen simíthatja ki a gyűrődéseket a nehezen elérhető helyeken, például gomboknál, galléroknál és redőknél.
Az akár 28 g/perc folyamatos gőzkibocsátás ellazítja a textilszálakat, így a gyűrődések gyorsan kisimíthatók, hogy ruhái a lehető legjobban nézzenek ki.
100 ml-es levehető víztartály akár 1 teljes ruha-összeállítás kigőzöléséhez újratöltés nélkül. A víztartály a gőzölés során bármikor könnyen eltávolítható és újratölthető, amikor csak szükséges.
Díjak
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
DANTО
05/08/2023
България
Много удобен уред за гладене
Изключително удобен и практичен уред, особено когато сте на път. Перфектен за употреба при гладене на фини и деликатни материи. Силно препоръчвам.
Előnyök
Лек и практичен
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Külső intézmény által bevizsgálva Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 és Candida albicans ATCC 10231 baktériumok vonatkozásában, 10 másodperces gőzölési idővel.
A Philips GC362 készülékhez képest, a Philips belső tesztjelentése alapján