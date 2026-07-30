Fülhallgató, amely a helyén marad még a legintenzívebb mozgás közben is

A rugalmas, kontúros fülhorgok segítségével úgy állíthatod be ezt a könnyű fülhallgatót, hogy kényelmesen és tökéletesen illeszkedjen. Szabadon mozoghatsz, és nem kell aggódnod amiatt, hogy a fülhallgató pont akkor fog kiesni, amikor a legkevésbé kellene.