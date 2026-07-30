TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • A parktól az utcáig
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • A parktól az utcáig
  • A parktól az utcáig
  • A parktól az utcáig
  • A parktól az utcáig
  • A parktól az utcáig
  • A parktól az utcáig
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • A parktól az utcáig
  • A parktól az utcáig
  • A parktól az utcáig
  • A parktól az utcáig
  • A parktól az utcáig

Gyártás megszűnt

In-ear sportfülhallgató mikrofonnal

TAA1105BK/00

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
A parktól az utcáig
Élvezd a zene áradását ezzel az izzadságálló fülhallgatóval, amely tiszta hangzással és energikus mélyhangokkal kíséri lépteidet. A rugalmas fülhorgos kialakítás gondoskodik róla, hogy a fülbetétek ne mozduljanak el, az 1,2 méteres vezeték pedig pont megfelelő hosszúságú a zsebben tartott telefon eléréséhez.
Összes előny megtekintése

A parktól az utcáig

  • 15 mm-es meghajtók a tiszta hangzásért

  • fülhorog a stabil illeszkedéshez

  • 1,2 m kábelhosszúság

  • IPX2 izzadságállósági besorolás

Fülhallgató, amely a helyén marad még a legintenzívebb mozgás közben is

A rugalmas, kontúros fülhorgok segítségével úgy állíthatod be ezt a könnyű fülhallgatót, hogy kényelmesen és tökéletesen illeszkedjen. Szabadon mozoghatsz, és nem kell aggódnod amiatt, hogy a fülhallgató pont akkor fog kiesni, amikor a legkevésbé kellene.

Tiszta hangzás, energikus mélyhangok

A tökéletesen hangolt 15 mm-es neodímium meghajtók tiszta hangzást biztosítanak, a basszusnyílások pedig növelik a mélyhangteljesítményt. A hallgatók kényelmesen illeszkednek a fülbe, anélkül, hogy hallójáratba nyomódnának.

Egyszerű vezérlés zenéhez és hívásokhoz

Élvezd kedvenc lejátszási listáit minden percét, akár a járdán kocogsz, akár az erdei ösvényeket taposod. Az In-line távvezérlővel vezérelheted a lejátszási listát, aktiválhatod a telefon hangasszisztensét, és anélkül fogadhatsz hívásokat, hogy egyetlen ütemről is lemaradnál.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.