2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAA1105WT/00
15 mm-es meghajtók a tiszta hangzásért
fülhorog a stabil illeszkedéshez
1,2 m kábelhosszúság
IPX2 izzadságállósági besorolás
A rugalmas, kontúros fülhorgok segítségével úgy állíthatod be ezt a könnyű fülhallgatót, hogy kényelmesen és tökéletesen illeszkedjen. Szabadon mozoghatsz, és nem kell aggódnod amiatt, hogy a fülhallgató pont akkor fog kiesni, amikor a legkevésbé kellene.
A tökéletesen hangolt 15 mm-es neodímium meghajtók tiszta hangzást biztosítanak, a basszusnyílások pedig növelik a mélyhangteljesítményt. A hallgatók kényelmesen illeszkednek a fülbe, anélkül, hogy hallójáratba nyomódnának.
Élvezd kedvenc lejátszási listáit minden percét, akár a járdán kocogsz, akár az erdei ösvényeket taposod. Az In-line távvezérlővel vezérelheted a lejátszási listát, aktiválhatod a telefon hangasszisztensét, és anélkül fogadhatsz hívásokat, hogy egyetlen ütemről is lemaradnál.
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