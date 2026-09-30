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fülbe-helyezhető-fülhallgató

TAE5008WT/00

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
Kék
Kék

Dübörögjön a basszus.

Élvezze kedvenc zenéi ütős mélyhangjait. A fülbe helyezhető fülhallgatók viselése kényelmes, a vezetéken elhelyezett távvezérlővel pedig könnyedén lehet navigálni a lejátszási listákban. Ideális megoldás arra az esetre, ha éppen akkor fut be egy hívás, amikor kedvenc száma következne!

Összes előny megtekintése

Dübörögjön a basszus.

  • Erőteljes mélyhangú

  • Könnyű, fülbe illeszkedő kialakítás

  • 3 gombos, vezetéken elhelyezett vezérlő

  • USB-C csatlakozó

Ütős basszus. Tiszta hangzás, bármit is hallgat

Milyen útra kelni a kedvenc zenéi nélkül? Ez a fülhallgató telt és dübörgő mélyhangokat sugároz az erőteljes, 10 mm-es meghajtókból. Élvezze a kényelmes viseletet a tökéletesen illeszkedő fülbetétnek köszönhetően.

A beépített digitális-analóg átalakító javítja a hangminőséget

Kedvenc zenéit pontosan olyan hangzással hallgathatja, ahogyan azokat az alkotóik megálmodták. A fülhallgató beépített digitális-analóg átalakító (DAC) funkcióval rendelkezik, amely javítja a zenehallgatás minőségét. Élvezze kedvenc dallamainak minden másodpercét.

Merüljön el a zenében egész nap, valódi kényelemben

Az ovális akusztikus cső és a három méretben elérhető cserélhető gumi fülbetét tökéletes szigetelést biztosít, és órákon át viselheti őket. Élvezze az egész napos kényelmes zenehallgatást.

Műszaki adatok

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Jogi nyilatkozatok

  1. Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.