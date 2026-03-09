2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAH4000LB/00
Elérhető
Természetes hangzás. Dinamikus mélyhang
Kényelmes, fülre illeszkedő kivitel
Cserélhető alkatrészek
Akár 70 órányi lejátszási idő
Az egyedi hangolású 32 mm-es meghajtók és a dinamikus mélyhang kombinációja nagyszerű hangzást és telt, gazdag basszust biztosít még alacsony hangerő mellett is. Filmnézéshez vagy játékhoz bekapcsolhatja az alacsony késleltetésű módot a társalkalmazásunkban.
A puha PU-bőr fülpárnák és a puha, állítható fejpánt rendkívül kényelmes illeszkedést biztosítanak. A legjobb hangszigetelés és kényelem érdekében cserélje ki a memóriahabos fülpárnákat, ha azok idővel elhasználódnak. A fejhallgató újratölthető lítiumion-akkumulátorát is kicserélheti, amikor az eléri élettartama végét.
A legújabb Bluetooth® 6.0 eszközökkel való kompatibilitásnak köszönhetően zavaró tényezők miatti bosszankodás nélkül streamelhet, és egyszerre két eszközhöz is csatlakozhat. Az Android Fast Pair és a Microsoft Swift Pair is támogatott.
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