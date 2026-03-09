Nagyszerű hangzás, kényelmes illeszkedés

Sosem marad zene nélkül ezzel a fülre illeszkedő fejhallgatóval, amelyet az éveken át tartó kényelmes használatra terveztek. Gazdag hangzást és mély basszust biztosít, és egy feltöltéssel akár 70 óráig is működik. A fülpárnák és az akkumulátor szükség esetén cserélhetők.