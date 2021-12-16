2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAH4205BK/00
32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt
Fülre illeszkedő
Kis méretre összehajtható
Akár 29 órányi lejátszási idő
Ez a fülre illeszthető fejhallgató erőteljes, 32 mm-es neodímium akusztikus meghajtókkal rendelkezik, amelyek tiszta hangzást és gazdag basszusokat nyújtanak. Ha többet szeretnél, csak nyomd meg a BASS mélyhangkiemelő gombot, és azonnal érezni fogod a különbséget.
29 órányi lejátszási időt nyersz egy 2 órás USB-C töltéssel. Ha lemerülőben van az akkumulátor, egy gyors 15 perces töltéssel további 4 órán át hallgathatod a zenét.
A fülre illeszthető fejhallgató stílusos, matt színárnyalatokban kapható. Párnázott fejpántja olyan könnyű, hogy alig érzed. A puha fülpárnák egyértelműen jelzik, hogy melyik fülre valók, és addig döntheted őket, ameddig a kényelemhez szükséges.
4.0
5-ből
25
Értékelések
JFSmokey
16/12/2021
România
Casti albe
Foarte bune. O calitate ridicată față de alte produse și accesibile
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH4205WT Căşti wireless supraauriculare
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH4205WT Căşti wireless supraauriculare
MachyHráč
11/08/2024
Česká republika
Dobré
Sluchátka fungují dobře jenom někdy vypadnou ale to není takový problém vydrží dlouho i když je používám celý den a párování je lehké, nic těžkého, mám jediný problém sluchátka jednou zapraskala a ted trochu chrastí ale to mi moc nevadí super doporučuju
Előnyök
dlouhá výdrž baterie, rychlé nabijení
Hátrányok
někdy se odpojí
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši
Šedý vlk
18/07/2024
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Sluchátka
Fungují jak mají. Docela dlouhá výdrž baterie. Trochu tlačí na uši.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši
Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.