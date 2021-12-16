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Gyártás megszűnt

Fülre illeszkedő, vezeték nélküli fejhallgató

TAH4205BL/00

4
| (25) Értékelések

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
Kék
Kék
Piros
Piros
Érezd a basszust
Add át magad a mélyhangok erejének! Ezzel a vezeték nélküli, fülre illeszthető fejhallgatóval bármikor ráadhatsz a basszusra a mélyhangokat kiemelő BASS gomb segítségével. Használd ki az akár 29 órányi lejátszási időt, valamint a gyors töltést, és válassz a stílusosan matt színek közül.
Összes előny megtekintése

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  • 32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt

  • Fülre illeszkedő

  • Kis méretre összehajtható

  • Akár 29 órányi lejátszási idő

BASS mélyhangkiemelő gomb. Erősebb basszus egy érintésre

BASS mélyhangkiemelő gomb. Erősebb basszus egy érintésre

Ez a fülre illeszthető fejhallgató erőteljes, 32 mm-es neodímium akusztikus meghajtókkal rendelkezik, amelyek tiszta hangzást és gazdag basszusokat nyújtanak. Ha többet szeretnél, csak nyomd meg a BASS mélyhangkiemelő gombot, és azonnal érezni fogod a különbséget.

29 órányi lejátszási idő. USB-C töltés

29 órányi lejátszási idő. USB-C töltés

29 órányi lejátszási időt nyersz egy 2 órás USB-C töltéssel. Ha lemerülőben van az akkumulátor, egy gyors 15 perces töltéssel további 4 órán át hallgathatod a zenét.

Könnyű, állítható, párnázott fejpánt

Könnyű, állítható, párnázott fejpánt

A fülre illeszthető fejhallgató stílusos, matt színárnyalatokban kapható. Párnázott fejpántja olyan könnyű, hogy alig érzed. A puha fülpárnák egyértelműen jelzik, hogy melyik fülre valók, és addig döntheted őket, ameddig a kényelemhez szükséges.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.0

5-ből

25

Értékelések

16/12/2021

România

România

Casti albe

Foarte bune. O calitate ridicată față de alte produse și accesibile

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH4205WT Căşti wireless supraauriculare

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH4205WT Căşti wireless supraauriculare

11/08/2024

Česká republika

Česká republika

Dobré

Sluchátka fungují dobře jenom někdy vypadnou ale to není takový problém vydrží dlouho i když je používám celý den a párování je lehké, nic těžkého, mám jediný problém sluchátka jednou zapraskala a ted trochu chrastí ale to mi moc nevadí super doporučuju

Előnyök

dlouhá výdrž baterie, rychlé nabijení

Hátrányok

někdy se odpojí

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši

18/07/2024

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Sluchátka

Fungují jak mají. Docela dlouhá výdrž baterie. Trochu tlačí na uši.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.