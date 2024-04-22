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Gyártás megszűnt

Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató

TAH9505BK/00

1.9
| (17) Értékelések
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Ihlet. Motiváció. Koncentráció. Ez a vezeték nélküli, fület körülölelő fejhallgató mindenben a rendelkezésedre áll. kiváló aktív zajszűrést és tiszta hangot biztosít a telefonhívásokhoz. A teljesen beépített Google Segéd funkció lehetővé teszi, hogy még több dolgot elintézhess érintés nélkül.
Összes előny megtekintése

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  • Pro zajszűrés

  • Beépített Google Segéd

  • Többpontos Bluetooth

  • Érintésvezérlés

Hibrid aktív zajszűrés. Fókuszálj oda, ahová szeretnél

Hibrid aktív zajszűrés. Fókuszálj oda, ahová szeretnél

Amikor a dal megérdemli a teljes figyelmet, ez a vezeték nélküli fejhallgató lehetővé teszi az elmélyedést. Egy külső és egy belső mikrofon együttesen kiszűri a külső zajt. Takard le a jobb oldali hallgatót az Awareness üzemmód aktiválásához, hogy ismét figyelj a külvilágra is.

Lekerekített, fület körülölelő kialakítás. Elegáns külső, kiváló hangzás

Lekerekített, fület körülölelő kialakítás. Elegáns külső, kiváló hangzás

A kerek fülpárnák különlegesen stílusosak. A fület körülölelő kivitel olyan szigetelést hoz létre, amely passzívan kiszűri a külső zajt. A tökéletesen hangolt 40 mm-es meghajtók mély basszust, kiegyensúlyozott középtartományt és ragyogó magas frekvenciákat biztosítanak.

Philips Headphones alkalmazás. Egyedi hangszabályozás

Philips Headphones alkalmazás. Egyedi hangszabályozás

A mélyhangok felerősítése. A magas hangok csökkentése. A Philips Headphones alkalmazás segítségével nálad van a zene irányítása, amit éppen hallgatsz. Állítsd be a szinteket saját magad, vagy válassz az előre beállított hangstílusok közül. Az előre beállított ANC üzemmódok között is válthatsz egyetlen érintéssel.

Műszaki adatok

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Értékelések

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1.9

5-ből

17

Értékelések

4

22/04/2024

Україна

Україна

Ellenőrzött vevő

Навушниками задоволений повністю.

Навушниками задоволений повністю, шумодав, якість звуку, батарея все на 5+.

Hátrányok

Мінусів поки не знайшов.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH9505BK Накладні бездротові навушники

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH9505BK Накладні бездротові навушники

01/02/2022

Slovenija

Slovenija

Odlične

Lahke, z enim polnjenjem zdržijo dolgo časa, ANC je zelo dober, povezava dveh naprav je delovala zelo dobro, mikrofon za telefonski klic je odličen tudi kakovost glasbe je nadpovprečna.

Előnyök

Odzivne, dobro zaduši zunanje zvoke

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH9505BK Brezžične čezušesne slušalke

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH9505BK Brezžične čezušesne slušalke

30/12/2021

Polska

Polska

Sztos

Słuchawki sztos. Wykonanie, jakość dźwięku, funkcjonalność - 10/10 Polecam wszystkim audiofilom

Előnyök

Wszytko

Hátrányok

Nie ma

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH9505BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH9505BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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