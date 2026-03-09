Készen áll a zenére, a hívásokra vagy akár a csendre

A gyerekek biztonságosan elmerülhetnek a világukban ezzel a korlátozott hangerejű, vezeték nélküli, fület körülölelő fejhallgatóval. Tiszta hangzást és jól kivehető beszédet biztosít, az adaptív zajszűrés pedig elősegíti a csendes koncentrációt és azt, hogy a hangerő feltekerése nélkül is jól hallhatók legyenek a tartalmak.