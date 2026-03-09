2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAK5500RT/00
85 dB-re korlátozott hangerő
Noise Canceling Pro zajkioltás
Vezeték nélküli hangmegosztás
Tartós és összehajtható
A fejhallgató kényelmes, fület körülölelő kialakítása segít passzívan csökkenteni a környezeti zajokat, 75 dB-re korlátozott hangerejével pedig tökéletes a csendesebb környezetben történő zenehallgatáshoz. A zajosabb helyeken használható zajkioltás a fejhallgatón vagy a Philips Headphones alkalmazáson keresztül is bekapcsolható – a szülők pedig 85 dB-es utazási módot is beállíthatnak az alkalmazásban.
Az adaptív zajkioltás automatikusan alkalmazkodik a környezethez, így a gyerekek csendben koncentrálhatnak – zajos helyeken pedig anélkül hallgathatják kedvenc tartalmaikat, hogy fel kellene hangosítani a lejátszást. A fülpárnán található vezérlőkkel aktiválhatják az Awareness üzemmódot, hogy hallják, mi történik körülöttük, a Quick Awareness üzemmód pedig a beszédhangokat erősíti fel, hogy a fejhallgató viselése közben is hallják Önt.
Ha gyermeke barátai is rendelkeznek Philips K5500 fejhallgatóval, vezeték nélkül összekapcsolhatják azokat, és ugyanazt az audiotartalmat hallgathatják. Az egyik fejhallgatót ahhoz az okoseszközhöz kell csatlakoztatni, amelyről hallgatni szeretnék a zenét, majd mindkét gyereknek meg kell nyomnia a többfunkciós gombot a hangmegosztási módba lépéshez.
Értékelések
A hangerő normál módban 75 dB-re, utazási módban pedig 85 dB-re van korlátozva az EN 50332 szabvánnyal összhangban, a biztonságos zenehallgatás érdekében.