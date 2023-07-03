2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB port a töltéshez
18 W
Ez a stílusos mikrorendszer lehetővé teszi lejátszási listák és egyebek Bluetooth kapcsolaton keresztül történő streamelését, CD-k lejátszását és FM rádió hallgatását. A rádió 10 programhellyel rendelkező digitális hangolóegysége tiszta vételt biztosít, a CD lejátszó pedig MP3 CD-ket és gyári vagy írott Audio CD-ket is be tud olvasni.
A könyvespolc stílusú hangsugárzók tiszta hangzást nyújtanak, a 3"-es mélyhangszórók és a Bass Reflex nyílások pedig a jó basszusokról gondoskodnak. A 18 W-os maximális kimeneti teljesítmény megfelelő hangzást biztosít a kisebb terekben. Tökéletes választás az otthoni dolgozószobába vagy hálószobába.
A kétutas központi egység és a hangsugárzó dobozok a különálló Hi-Fi rendszerek megjelenését idézik. A texturált hangerőszabályzó gombbal kellemes analóg érzetet kelt a használata. Az egység elején lévő gombokkal végezhető a lejátszás és a forrás kiválasztása.
4.3
5-ből
6
Értékelések
83%
ajánlja ezt a terméket
Ivetinka
03/07/2023
Slovensko
Ellenőrzött vevő
Blue tooth aj možnosť nabíjania
Úplná spokojnosť, vďaka blue tooth môžem počúvať podkasty aj audio knihy a nabíjanie telefónu zabezpečí nerušené počúvanie. Jediná malá nevýhoda je dĺžka káblov k reproduktorom.
Előnyök
Blue tooth, nabíjačka
Hátrányok
Krátke káble k reproduktorom
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM3205 Hudobný mikrosystém
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM3205 Hudobný mikrosystém
06/08/2021
România
Multumit!
Un sistem cu foarte bun raport calitate/pret, merita cumparat. Sunetul este mai mult ca OK pentru a asculta muzica acasa, chiar daca nu este de calitate "audiophile". Arata bine, design simplu, elegant. Telecomanda este practica, conexiunea Bluetooth este stabila.
Előnyök
Ideal pentru a asculta muzica de pe telefon prin Bluetooth.
Hátrányok
Cei 18W nu darama casa dar intr-o incapare nu prea mare este de ajuns.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM3205 Microsistem audio
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM3205 Microsistem audio
Bog80
18/12/2020
România
Sunet cald si look retro/ actual
Am achizitionat produsul pentru ca aveam o colectie de CD-uri pe care nu o ascultam. In plus se conecteaza la telefon sau la orice device cu bluetooth, are auxIn si USB. usor de montat (doar putin m-a derutat la modul cum trebuie puse firele in locatiile respective dar e ok pana la urma). Arata foarte bine, retro dar modern, atemporal. il folosesc in sufragerie si pentru apartamentul meu la bloc este perfect.
Előnyök
sunet cald, bluetooth, CD+mp3, aux-in, look atemporal
Hátrányok
fara buton shuffle (pentru asta se poate utiliza telefonul totusi), firele montate cumva neasteptat
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM3205 Microsistem audio
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM3205 Microsistem audio