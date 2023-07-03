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Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

TAM3205/12

4.3
| (6) Értékelések | 83% ajánlja ezt a terméket
Készen kedvenc dallamaira
Hallja meg a streamelt podcastok és a lejátszási listák minden hangját. Fedezze fel újra a CD-gyűjteményét, vagy kapcsolja be a rádiót. Ez a klasszikus külsejű mikrorendszer kiváló hangzást biztosít a kisebb helyiségekben, és USB vagy audiobemenet segítségével más forrásokat is csatlakoztathat hozzá.
Összes előny megtekintése

Készen kedvenc dallamaira

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB port a töltéshez

  • 18 W

Minden zene

Ez a stílusos mikrorendszer lehetővé teszi lejátszási listák és egyebek Bluetooth kapcsolaton keresztül történő streamelését, CD-k lejátszását és FM rádió hallgatását. A rádió 10 programhellyel rendelkező digitális hangolóegysége tiszta vételt biztosít, a CD lejátszó pedig MP3 CD-ket és gyári vagy írott Audio CD-ket is be tud olvasni.

Bass Reflex hangsugárzók. Gazdagabb mélyhangok

A könyvespolc stílusú hangsugárzók tiszta hangzást nyújtanak, a 3"-es mélyhangszórók és a Bass Reflex nyílások pedig a jó basszusokról gondoskodnak. A 18 W-os maximális kimeneti teljesítmény megfelelő hangzást biztosít a kisebb terekben. Tökéletes választás az otthoni dolgozószobába vagy hálószobába.

Klasszikus kivitel

A kétutas központi egység és a hangsugárzó dobozok a különálló Hi-Fi rendszerek megjelenését idézik. A texturált hangerőszabályzó gombbal kellemes analóg érzetet kelt a használata. Az egység elején lévő gombokkal végezhető a lejátszás és a forrás kiválasztása.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.3

5-ből

6

Értékelések

83%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2

03/07/2023

Slovensko

Slovensko

Ellenőrzött vevő

Blue tooth aj možnosť nabíjania

Úplná spokojnosť, vďaka blue tooth môžem počúvať podkasty aj audio knihy a nabíjanie telefónu zabezpečí nerušené počúvanie. Jediná malá nevýhoda je dĺžka káblov k reproduktorom.

Előnyök

Blue tooth, nabíjačka

Hátrányok

Krátke káble k reproduktorom

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM3205 Hudobný mikrosystém

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM3205 Hudobný mikrosystém

06/08/2021

România

România

Multumit!

Un sistem cu foarte bun raport calitate/pret, merita cumparat. Sunetul este mai mult ca OK pentru a asculta muzica acasa, chiar daca nu este de calitate "audiophile". Arata bine, design simplu, elegant. Telecomanda este practica, conexiunea Bluetooth este stabila.

Előnyök

Ideal pentru a asculta muzica de pe telefon prin Bluetooth.

Hátrányok

Cei 18W nu darama casa dar intr-o incapare nu prea mare este de ajuns.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM3205 Microsistem audio

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM3205 Microsistem audio

18/12/2020

România

România

Sunet cald si look retro/ actual

Am achizitionat produsul pentru ca aveam o colectie de CD-uri pe care nu o ascultam. In plus se conecteaza la telefon sau la orice device cu bluetooth, are auxIn si USB. usor de montat (doar putin m-a derutat la modul cum trebuie puse firele in locatiile respective dar e ok pana la urma). Arata foarte bine, retro dar modern, atemporal. il folosesc in sufragerie si pentru apartamentul meu la bloc este perfect.

Előnyök

sunet cald, bluetooth, CD+mp3, aux-in, look atemporal

Hátrányok

fara buton shuffle (pentru asta se poate utiliza telefonul totusi), firele montate cumva neasteptat

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM3205 Microsistem audio

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM3205 Microsistem audio

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.