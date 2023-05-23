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Összes sorozat

  • Karcsú kivitel. 30 órányi lejátszási idő
  • Karcsú kivitel. 30 órányi lejátszási idő
  • Karcsú kivitel. 30 órányi lejátszási idő
  • Karcsú kivitel. 30 órányi lejátszási idő
  • Karcsú kivitel. 30 órányi lejátszási idő
  • Karcsú kivitel. 30 órányi lejátszási idő
  • Karcsú kivitel. 30 órányi lejátszási idő
  • Karcsú kivitel. 30 órányi lejátszási idő
  • Karcsú kivitel. 30 órányi lejátszási idő
  • Karcsú kivitel. 30 órányi lejátszási idő
  • Karcsú kivitel. 30 órányi lejátszási idő
  • Karcsú kivitel. 30 órányi lejátszási idő
  • Karcsú kivitel. 30 órányi lejátszási idő
  • Karcsú kivitel. 30 órányi lejátszási idő
  • Karcsú kivitel. 30 órányi lejátszási idő
  • Karcsú kivitel. 30 órányi lejátszási idő

Gyártás megszűnt

Vezeték nélküli Bluetooth® fülhallgató

TAPH802BK/00

3.6
| (10) Értékelések
Karcsú kivitel. 30 órányi lejátszási idő
Bármerre is visz az utad, a vezeték nélküli, fülre illeszthető fejhallgató a kiegyensúlyozott, részletgazdag hangzással és akár 30 órányi lejátszási idővel kellemesebbé teszi az utazást és az ingázást. Ha még több lejátszási időre van szükséged, a gyorstöltés további 2–6 órányi energiát biztosít.
Összes előny megtekintése

Hi-Res Audio vezeték nélküli fejhallgató

Karcsú kivitel. 30 órányi lejátszási idő

  • 40 mm-es meghajtók, hátul zárt

  • Fülre illeszkedő

Minden ingázáshoz. 30 órányi lejátszási idő.

Hétről hétre ez a fejhallgató kiállja a legmagasabb követelményeket támasztó ingázást is. Egyetlen töltés mindössze 1,5 órát vesz igénybe, és 30 órás lejátszási vagy beszélgetési időt biztosít. A két gyorstöltési fokozat (Villámtöltés és Gyorstöltés) további 2 vagy 6 órányi lejátszási időt biztosít. Így hétfőtől péntekig használhatod a készüléket. És még tovább is.

Részletgazdag hangzás. Erőteljes mélyhangok

A tökéletesen hangolt akusztikus neodímium meghajtók erőteljes mélyhangot és tiszta középtartományú hangzást biztosítanak

Rugalmas kialakítás

A vezeték nélküli fejhallgató puha fülpárnái ügyesen, kétféle elrendezésben hajthatók össze. Vagy laposra, ami tökéletes akkor, ha irodai asztalod fiókjában tárolod a fejhallgatót. Vagy pedig egymás felé fordítva hajthatók össze, így egy kabátzsebben vagy táskában elférő kis csomag lesz belőlük.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.6

5-ből

10

Értékelések

23/05/2023

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Gabaryty i funkcje.

Doskonale leży na głowie. Ma duże i miękkie nauszniki. Doskonały do oglądania telewizora na leżąco. Prosta obsługa.

Előnyök

W miarę tani w stosunku do podobnych produktów innych firm.

Hátrányok

Brak

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

26/09/2021

Polska

Polska

Jakoś, cena

Polecam ,każdemu kto chce bardzo dobre słuchawki, w przystępnej cenie

Előnyök

wygląd ,dźwięk ,cena adekwatna do jakości, możliwość podłączenia kabla audio

Hátrányok

brak pokrowca, krótki kabel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/09/2021

Polska

Polska

Bezproblemowe słuchawki

Używam słuchawek od roku. Głównie w pracy, ale również przy wszelkiego rodzaju pracach domowych (odkurzanie, koszenie itp.) Wspaniale odcinają od rozpraszającego otoczenia. Dźwięk bardzo dobry, ale to akurat odczucie subiektywne. Baterie zaskakująco długo wytrzymują, zarówno w trybie stand-by jak i podczas intensywnego słuchania. Ogólny odsłuch w TAPH802BK w połączeniu z zamkniętą budową słuchawek bardzo dobry. Funkcja odbioru połączeń telefonicznych działa bez zarzutu, chociaż rozmowa bezpośrednio przez telefon podobno lepiej słyszalna.

Előnyök

Czas pracy bez konieczności doładowywania

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A pillanatnyi értékek változóak lehetnek