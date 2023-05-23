2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAPH802BK/00
40 mm-es meghajtók, hátul zárt
Fülre illeszkedő
Hétről hétre ez a fejhallgató kiállja a legmagasabb követelményeket támasztó ingázást is. Egyetlen töltés mindössze 1,5 órát vesz igénybe, és 30 órás lejátszási vagy beszélgetési időt biztosít. A két gyorstöltési fokozat (Villámtöltés és Gyorstöltés) további 2 vagy 6 órányi lejátszási időt biztosít. Így hétfőtől péntekig használhatod a készüléket. És még tovább is.
A tökéletesen hangolt akusztikus neodímium meghajtók erőteljes mélyhangot és tiszta középtartományú hangzást biztosítanak
A vezeték nélküli fejhallgató puha fülpárnái ügyesen, kétféle elrendezésben hajthatók össze. Vagy laposra, ami tökéletes akkor, ha irodai asztalod fiókjában tárolod a fejhallgatót. Vagy pedig egymás felé fordítva hajthatók össze, így egy kabátzsebben vagy táskában elférő kis csomag lesz belőlük.
3.6
5-ből
10
Értékelések
Johan Monke
23/05/2023
Polska
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Gabaryty i funkcje.
Doskonale leży na głowie. Ma duże i miękkie nauszniki. Doskonały do oglądania telewizora na leżąco. Prosta obsługa.
Előnyök
W miarę tani w stosunku do podobnych produktów innych firm.
Hátrányok
Brak
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
bialy
26/09/2021
Polska
Jakoś, cena
Polecam ,każdemu kto chce bardzo dobre słuchawki, w przystępnej cenie
Előnyök
wygląd ,dźwięk ,cena adekwatna do jakości, możliwość podłączenia kabla audio
Hátrányok
brak pokrowca, krótki kabel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
To ja Pseudonim
17/09/2021
Polska
Bezproblemowe słuchawki
Używam słuchawek od roku. Głównie w pracy, ale również przy wszelkiego rodzaju pracach domowych (odkurzanie, koszenie itp.) Wspaniale odcinają od rozpraszającego otoczenia. Dźwięk bardzo dobry, ale to akurat odczucie subiektywne. Baterie zaskakująco długo wytrzymują, zarówno w trybie stand-by jak i podczas intensywnego słuchania. Ogólny odsłuch w TAPH802BK w połączeniu z zamkniętą budową słuchawek bardzo dobry. Funkcja odbioru połączeń telefonicznych działa bez zarzutu, chociaż rozmowa bezpośrednio przez telefon podobno lepiej słyszalna.
Előnyök
Czas pracy bez konieczności doładowywania
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
A pillanatnyi értékek változóak lehetnek