2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Tiszta hang a telefonhívásokhoz
6 mm-es meghajtók az ütős basszusért
Ergonomikus kialakítás a kényelemért
IPX4 védettség fröccsenés/izzadás ellen
Nem számít, hogy milyen hosszú a nap, a fülhallgató nem hagyja cserben. 5 óra lejátszási időt nyújt, és a praktikus, zsebméretű töltőtok további 10 órát biztosít.
Olyan hangzást biztosít, amilyennek lennie kell. Az egyedi kialakítású fülhallgató 6 mm-es dinamikus meghajtói igazi hangélményt nyújtanak. A meghajtók nagy teljesítménykapacitása javítja a dinamikát és a basszust, így egyetlen ütemről sem marad le.
Ne hagyja, hogy a külvilág zajai megzavarják a zenehallgatást. Ez a fülhallgató mesterséges intelligenciával működő mikrofonnal rendelkezik, amely speciális AI algoritmust használ a nem kívánt zaj kiszűréséhez és a tiszta hívásminőség biztosításához. Minden alkalommal tisztán hallhatják egymást.
4.7
5-ből
9
Értékelések
86%
ajánlja ezt a terméket
Time30
30/01/2024
Česká republika
Vyrobek hraje skvele.
Jako musim napsat,ze mne mile prekvapili zyhle sluchatka,hudebni podani za malou cenu je uplne skvely a pokud potrebuje nekdo sluchatka za male penize,tak radeji tyhle nez jakykoliv no name.Sluchatka pri vyssim vykonu nezkresluji zvuk a hraji ciste a dynamicky.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1108BK Pravá bezdrátová sluchátka
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1108BK Pravá bezdrátová sluchátka
Kolobrzeg321
28/11/2025
Polska
Bardzo fajne słuchawki jak za tą cenę,dźwięk czysty i przyjemny,bas też bardzo miło gra. Akurat weszła na nie promka w Media Expert za 69zl. Bardzo polecam
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
pajur
09/07/2025
Polska
A promóció része
Ellenőrzött vevő
działają jakby były z dużo wyższego przedziału cenowego
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.