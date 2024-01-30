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Összes sorozat

  • Halljon mindent tisztán
  • Halljon mindent tisztán
  • Halljon mindent tisztán
  • Halljon mindent tisztán
  • Halljon mindent tisztán
  • Halljon mindent tisztán
  • Halljon mindent tisztán
  • Halljon mindent tisztán
  • Halljon mindent tisztán
  • Halljon mindent tisztán
  • Halljon mindent tisztán
  • Halljon mindent tisztán
  • Halljon mindent tisztán
  • Halljon mindent tisztán
  • Halljon mindent tisztán
  • Halljon mindent tisztán

Valódi vezeték nélküli fülhallgató

TAT1108WT/00

4.7
| (9) Értékelések | 86% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
Kék
Kék
Halljon mindent tisztán
Halljon tisztán minden zenét és hívást! Ez a True Wireless fülhallgató 6 mm-es hangszórókat használ a gazdag hangzás és az erőteljes basszus érdekében, valamint AI-mikrofont a tiszta hívásokhoz. IPX4 fröccsenés- és izzadtságállósággal, valamint zsebméretű töltőtokkal a 15 órányi játékidőhöz.
Összes előny megtekintése

Halljon mindent tisztán

  • Tiszta hang a telefonhívásokhoz

  • 6 mm-es meghajtók az ütős basszusért

  • Ergonomikus kialakítás a kényelemért

  • IPX4 védettség fröccsenés/izzadás ellen

Ne aggódjon! Akár 15 órányi lejátszási idő a tok segítségével

Nem számít, hogy milyen hosszú a nap, a fülhallgató nem hagyja cserben. 5 óra lejátszási időt nyújt, és a praktikus, zsebméretű töltőtok további 10 órát biztosít.

Egyedi, 6 mm-es meghajtók a nagyszerű hangzásért és az erőteljes basszusért

Olyan hangzást biztosít, amilyennek lennie kell. Az egyedi kialakítású fülhallgató 6 mm-es dinamikus meghajtói igazi hangélményt nyújtanak. A meghajtók nagy teljesítménykapacitása javítja a dinamikát és a basszust, így egyetlen ütemről sem marad le.

AI-mikrofon a tiszta hívásminőségért

Ne hagyja, hogy a külvilág zajai megzavarják a zenehallgatást. Ez a fülhallgató mesterséges intelligenciával működő mikrofonnal rendelkezik, amely speciális AI algoritmust használ a nem kívánt zaj kiszűréséhez és a tiszta hívásminőség biztosításához. Minden alkalommal tisztán hallhatják egymást.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.7

5-ből

9

Értékelések

86%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

30/01/2024

Česká republika

Česká republika

Vyrobek hraje skvele.

Jako musim napsat,ze mne mile prekvapili zyhle sluchatka,hudebni podani za malou cenu je uplne skvely a pokud potrebuje nekdo sluchatka za male penize,tak radeji tyhle nez jakykoliv no name.Sluchatka pri vyssim vykonu nezkresluji zvuk a hraji ciste a dynamicky.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1108BK Pravá bezdrátová sluchátka

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1108BK Pravá bezdrátová sluchátka

28/11/2025

Polska

Polska

Bardzo fajne słuchawki jak za tą cenę,dźwięk czysty i przyjemny,bas też bardzo miło gra. Akurat weszła na nie promka w Media Expert za 69zl. Bardzo polecam

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

09/07/2025

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

działają jakby były z dużo wyższego przedziału cenowego

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.