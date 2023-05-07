2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAT1207BL/00
Kényelmesen illeszkedő hallgatók
Rendkívül kis méretű töltőtok
IPX4 védettség fröccsenés/izzadás ellen
Akár 18 órányi lejátszási idő
Ezek a kényelmes hallgatók szorosan illeszkednek a hallójáratba, tökéletes szigetelést biztosítva, és ezzel a külső zajt csökkentve. Ne maradj le egyetlen ütemről és egyetlen szóról sem! Élvezd a valódi kényelmet a három különböző méretű puha, cserélhető szilikon fülbetétnek köszönhetően.
Ez a rendkívül kicsi tok a mérete ellenére valódi teljesítményt nyújt. A teljesen feltöltött fülhallgató 6 órányi lejátszási időt, a teljesen feltöltött tok pedig további 12 órát biztosít. A gyors felturbózáshoz töltsd a fejhallgatót 15 percig, és plusz egy órát kapsz!
Az IPX4 besorolásnak és a nagy teljesítményű, 6 mm-es meghajtóknak köszönhetően bármilyen időjárás esetén nagyszerű hangzást biztosít! A fülhallgató fröccsenésálló, így nem árt neki egy kis eső vagy izzadság, és nem kell aggódnod akkor sem, ha elázol.
3.9
5-ből
14
Értékelések
mercuryk12
07/05/2023
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Spokojenost se sluchátky TAT1207BK
Se sluchátky jsem velmi spokojen skvěle mi sedí, výdrž baterie je přesně jak udává výrobce, dlouho jsem hledal sluchátka která mi budou vyhovovat až jsem našel TAT1207BK
Előnyök
Výdrž, velikost, zvuk
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1207BK Pravá bezdrátová sluchátka
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1207BK Pravá bezdrátová sluchátka
Tari Car
11/09/2025
Srbija
Dobar Bass
Slusalice imaju jako dobar zvuk sa dosta Basova! Lepo stoje u usima i ne ispadaju.
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1207BK Potpuno bežične slušalice
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1207BK Potpuno bežične slušalice
Kenneth Zeigbo
25/12/2023
Polska
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Bardzo pozytywne zaskoczenie
Produkt kupiłem na promocji w śmiesznie niskiej cenie. Nie spodziewałem się, że zaskoczy mnie tak pozytywnie. Fajny głęboki dźwięk, bateria całkiem niezły trzyma. W tej cenie bardzo dobry produkt
Előnyök
Stosunek jakości do ceny
Hátrányok
Póki co brak
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless