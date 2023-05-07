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Gyártás megszűnt

Valódi vezeték nélküli fülhallgató

TAT1207WT/00

3.9
| (14) Értékelések

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
Kék
Kék
Sárga
Sárga
Csak felkapod, és indulhatsz is
Csak felkapod, és indulhatsz is! Ez a valóban vezeték nélküli fantasztikus fülhallgató rendkívül kis méretű töltőtokkal rendelkezik. Csak csúsztasd a zsebedbe, és máris elkísér a megbízható és kényelmes hangzás, bármerre is jársz. IPX4 fröccsenés- és izzadságálló kialakítással és akár 18 órás lejátszási idővel rendelkezik!
Összes előny megtekintése

Csak felkapod, és indulhatsz is

  • Kényelmesen illeszkedő hallgatók

  • Rendkívül kis méretű töltőtok

  • IPX4 védettség fröccsenés/izzadás ellen

  • Akár 18 órányi lejátszási idő

Biztos, kényelmes illeszkedés a fülbe

Ezek a kényelmes hallgatók szorosan illeszkednek a hallójáratba, tökéletes szigetelést biztosítva, és ezzel a külső zajt csökkentve. Ne maradj le egyetlen ütemről és egyetlen szóról sem! Élvezd a valódi kényelmet a három különböző méretű puha, cserélhető szilikon fülbetétnek köszönhetően.

Rendkívül kis méretű, USB-C töltőtok

Ez a rendkívül kicsi tok a mérete ellenére valódi teljesítményt nyújt. A teljesen feltöltött fülhallgató 6 órányi lejátszási időt, a teljesen feltöltött tok pedig további 12 órát biztosít. A gyors felturbózáshoz töltsd a fejhallgatót 15 percig, és plusz egy órát kapsz!

IPX4 védettség fröccsenés és izzadás ellen

Az IPX4 besorolásnak és a nagy teljesítményű, 6 mm-es meghajtóknak köszönhetően bármilyen időjárás esetén nagyszerű hangzást biztosít! A fülhallgató fröccsenésálló, így nem árt neki egy kis eső vagy izzadság, és nem kell aggódnod akkor sem, ha elázol.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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3.9

5-ből

14

Értékelések

2

07/05/2023

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Spokojenost se sluchátky TAT1207BK

Se sluchátky jsem velmi spokojen skvěle mi sedí, výdrž baterie je přesně jak udává výrobce, dlouho jsem hledal sluchátka která mi budou vyhovovat až jsem našel TAT1207BK

Előnyök

Výdrž, velikost, zvuk

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1207BK Pravá bezdrátová sluchátka

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1207BK Pravá bezdrátová sluchátka

11/09/2025

Srbija

Srbija

Dobar Bass

Slusalice imaju jako dobar zvuk sa dosta Basova! Lepo stoje u usima i ne ispadaju.

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1207BK Potpuno bežične slušalice

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1207BK Potpuno bežične slušalice

25/12/2023

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Bardzo pozytywne zaskoczenie

Produkt kupiłem na promocji w śmiesznie niskiej cenie. Nie spodziewałem się, że zaskoczy mnie tak pozytywnie. Fajny głęboki dźwięk, bateria całkiem niezły trzyma. W tej cenie bardzo dobry produkt

Előnyök

Stosunek jakości do ceny

Hátrányok

Póki co brak

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.