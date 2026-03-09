4 mikrofonos technológia. Tisztább hívások, még zsúfolt helyeken is

Ez a fejhallgató négymikrofonos beállítással rendelkezik, közülük két mikrofon és egy AI zajcsökkentő algoritmus együttesen rendkívül tiszta hívásokat biztosít. Még ha egy forgalmas kávézóban is tartózkodik, a hangja tisztán lesz hallható, és a másik fél figyelmét nem vonják el az Ön körül zajló események.