2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAT2100WT/00
Elérhető
Kis méretű fülhallgató. Kényelmes illeszkedés
Természetes hangzás. Dinamikus mélyhang
4 mikrofonos technológia
Zsebméretű töltőtok
A SecureFit texturált fülbetétek könnyedebb és kényelmesebb illeszkedést tesznek lehetővé, miközben jó szigetelést biztosítanak a még jobb hangzás érdekében. Az olyan funkcióknak hála, mint a dinamikus mélyhang, kedvenc dallamainak teljes erejét élvezheti, még akkor is, ha csendben hallgatja a zenét.
A legújabb Bluetooth® 6.0 eszközökkel való kompatibilitásnak köszönhetően zavaró tényezők miatti bosszankodás nélkül streamelhet, és egyszerre két eszközhöz is csatlakozhat. A Google Fast Pair és a Microsoft Swift Pair is támogatott.
Ez a fejhallgató négymikrofonos beállítással rendelkezik, közülük két mikrofon és egy AI zajcsökkentő algoritmus együttesen rendkívül tiszta hívásokat biztosít. Még ha egy forgalmas kávézóban is tartózkodik, a hangja tisztán lesz hallható, és a másik fél figyelmét nem vonják el az Ön körül zajló események.
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