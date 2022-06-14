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Gyártás megszűnt

Valódi vezeték nélküli fülhallgató

TAT2206GR/00

2.8
| (44) Értékelések

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
Rózsaszín
Rózsaszín
Zöld
Zöld
Mindig készen áll
Létezik hasznosabb eszköz, mint egy pár, töltőtokkal is ellátott, valóban vezeték nélküli fülhallgató, amely belefér a testhezálló farmered zsebébe? Ez a fröccsenés- és izzadságálló kivitelű fülhallgató stabilan illeszkedik a füledbe, és nagyszerű hangzását akár 18 órán keresztül élvezheted.
Összes előny megtekintése

Mindig készen áll

  • Fülbe illeszkedő hallgatók

  • Rendkívül kis méretű töltőtok

  • IPX4 védettség víz ellen

  • Akár 18 órányi lejátszási idő

IPX4 védettség fröccsenés és izzadás ellen

IPX4 védettség fröccsenés és izzadás ellen

Az IPX4 besorolásnak és a nagy teljesítményű 6 mm-es meghajtóknak köszönhetően ez a fülhallgató bármilyen időjárás esetén nagyszerű hangzást biztosít. Teljes mértékben fröccsenésálló, így nem árt neki egy kis izzadság, és nem kell aggódnod akkor sem, ha elázol.

Rendkívül kis méretű töltőtok az akár 12 órányi lejátszási időért

Rendkívül kis méretű töltőtok az akár 12 órányi lejátszási időért

Kelj útra több töltéssel a zsebedben. Akár 6 órányi lejátszási időt nyerhetsz egyetlen töltéssel, valamint további 12 órát a teljesen feltöltött tokkal. Egy rövid, 15 perces töltés a tokban egy órányi lejátszási időt biztosít. A töltőtok teljes feltöltése 2 órát vesz igénybe USB-C-vel.

Biztos, kényelmes illeszkedés a fülbe

A puha, cserélhető szilikon fülbetéteknek köszönhetően valódi kényelmet élvezhetsz. A hallgatókat fedő fülbetétek stabilan illeszkednek a hallójáratba, tökéletes szigetelést biztosítva a külső zaj csökkentése érdekében. A „hokiütő” formájú kialakítás biztonságosan a helyükön tartja a hallgatókat.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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2.8

5-ből

44

Értékelések

14/06/2022

Magyarország

Magyarország

Remek termék

Egyszerűen hibátlan ez a termék, a zajszűrése is kiváló. Vonaton is remekül kiszűrte a zajokat és gond nélkül tudtam zenét hallgatni, pedig ott általában nagy a zaj. Az előző fülhallgatómhoz képest sokkal tisztább a hangzása, sosem akadozik. A tok is a kedvező árhoz viszonyítva remek minőségű. Nagyon elégedett vagyok a termékkel, másnak is ajánlom.

Előnyök

Remek hangzás, jó zajszűrés, kedvező ár

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT2206WT Valódi vezeték nélküli fülhallgató

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT2206WT Valódi vezeték nélküli fülhallgató

14/03/2024

Polska

Polska

Wszystko OK

Dostałam w prezencie jakiś czas temu. Słuchawki działają bez zastrzeżenia. No i fajny kolor jak dla mnie. Takie właśnie chciałam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

21/10/2023

Polska

Polska

Dobry produkt

Muzyka bardzo dobra jak na ta cenne. Bas można podkręcić aplikacja na telefon, która jest mega prosta w obsłudze . Etui samo w sobie dobrze wykonane i małe .

Előnyök

muzyka , etui , aplikacja

Hátrányok

brak

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.