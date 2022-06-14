2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAT2206WT/00
Fülbe illeszkedő hallgatók
Rendkívül kis méretű töltőtok
IPX4 védettség víz ellen
Akár 18 órányi lejátszási idő
Az IPX4 besorolásnak és a nagy teljesítményű 6 mm-es meghajtóknak köszönhetően ez a fülhallgató bármilyen időjárás esetén nagyszerű hangzást biztosít. Teljes mértékben fröccsenésálló, így nem árt neki egy kis izzadság, és nem kell aggódnod akkor sem, ha elázol.
Kelj útra több töltéssel a zsebedben. Akár 6 órányi lejátszási időt nyerhetsz egyetlen töltéssel, valamint további 12 órát a teljesen feltöltött tokkal. Egy rövid, 15 perces töltés a tokban egy órányi lejátszási időt biztosít. A töltőtok teljes feltöltése 2 órát vesz igénybe USB-C-vel.
2.8
5-ből
44
Értékelések
Maximus42
14/06/2022
Magyarország
Remek termék
Egyszerűen hibátlan ez a termék, a zajszűrése is kiváló. Vonaton is remekül kiszűrte a zajokat és gond nélkül tudtam zenét hallgatni, pedig ott általában nagy a zaj. Az előző fülhallgatómhoz képest sokkal tisztább a hangzása, sosem akadozik. A tok is a kedvező árhoz viszonyítva remek minőségű. Nagyon elégedett vagyok a termékkel, másnak is ajánlom.
Előnyök
Remek hangzás, jó zajszűrés, kedvező ár
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT2206WT Valódi vezeték nélküli fülhallgató
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT2206WT Valódi vezeték nélküli fülhallgató
Asiaczek85
14/03/2024
Polska
Wszystko OK
Dostałam w prezencie jakiś czas temu. Słuchawki działają bez zastrzeżenia. No i fajny kolor jak dla mnie. Takie właśnie chciałam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
QweRTY696969
21/10/2023
Polska
Dobry produkt
Muzyka bardzo dobra jak na ta cenne. Bas można podkręcić aplikacja na telefon, która jest mega prosta w obsłudze . Etui samo w sobie dobrze wykonane i małe .
Előnyök
muzyka , etui , aplikacja
Hátrányok
brak
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless