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Összes sorozat

  • Extra vékony tok. Kényelmes illeszkedés.
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  • Extra vékony tok. Kényelmes illeszkedés.
  • Extra vékony tok. Kényelmes illeszkedés.
  • Extra vékony tok. Kényelmes illeszkedés.
  • Extra vékony tok. Kényelmes illeszkedés.
  • Extra vékony tok. Kényelmes illeszkedés.
  • Extra vékony tok. Kényelmes illeszkedés.
  • Extra vékony tok. Kényelmes illeszkedés.
  • Extra vékony tok. Kényelmes illeszkedés.
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  • Extra vékony tok. Kényelmes illeszkedés.
  • Extra vékony tok. Kényelmes illeszkedés.
  • Extra vékony tok. Kényelmes illeszkedés.
  • Extra vékony tok. Kényelmes illeszkedés.
  • Extra vékony tok. Kényelmes illeszkedés.
  • Extra vékony tok. Kényelmes illeszkedés.
  • Extra vékony tok. Kényelmes illeszkedés.

Gyártás megszűnt

Valódi vezeték nélküli fülhallgató

TAT2236BK/00

3.3
| (18) Értékelések

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
Rózsaszín
Rózsaszín
Zöld
Zöld
Extra vékony tok. Kényelmes illeszkedés.
Akárhová mész, ez a fröccsenés- és izzadságálló, valóban vezeték nélküli fülhallgató mindig veled van! A töltőtok belefér a testhezálló farmered zsebébe is. A hallgatók a fülkagylóhoz illeszkednek. Ha nem szereted a fülbetét érzetét a fülcsatornádban, akkor ezt neked találták ki!
Összes előny megtekintése

Extra vékony tok. Kényelmes illeszkedés.

  • A hallgatók a fülkagylóhoz illeszkednek

  • Rendkívül kis méretű töltőtok

  • IPX4 védettség víz ellen

  • Akár 18 órányi lejátszási idő

4 szín. „Hokiütő” formájú kialakítás

6 órányi lejátszási idő. A 15 perces töltés további egy órát biztosít

Tiszta hangzás, ütős mélyhangok, 12 mm-es neodímium meghajtók

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.3

5-ből

18

Értékelések

14/06/2022

Magyarország

Magyarország

Divatos kivitel és remek hangzás

Ár-érték arányban az egyik legjobb választás volt. A kedvező ár mellé ráadásul rendkívül jó hangzás is társul. Főleg zenehallgatásra és filmnézésre használtam eddig a terméket és eddig remekül bevált. A bluetooth kapcsolat sosem szakad meg filmeknél pedig a hangban nincs egy minimális késés sem. Összességében ebben az árban a legjobb választás volt.

Előnyök

Remek hangzás, kedvező ár

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT2236WT Valódi vezeték nélküli fülhallgató

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT2236WT Valódi vezeték nélküli fülhallgató

16/01/2023

Slovensko

Slovensko

Ellenőrzött vevő

Uplna spokojnost

Som spokojny s tymto vyrobkom! Sluchatka su kvalitne, su OK!

Előnyök

Kvalita

Hátrányok

Chybajuci udaj o stave baterie

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá

23/09/2022

Hrvatska

Hrvatska

Super

Jako zadovoljna... Slatka mala kutija i jako udobne slušalice... Buka je dosta umanjena.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT2236PK Potpuno bežične slušalice

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT2236PK Potpuno bežične slušalice

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.