2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAT2236PK/00
A hallgatók a fülkagylóhoz illeszkednek
Rendkívül kis méretű töltőtok
IPX4 védettség víz ellen
Akár 18 órányi lejátszási idő
3.3
5-ből
18
Értékelések
Maximus42
14/06/2022
Magyarország
Divatos kivitel és remek hangzás
Ár-érték arányban az egyik legjobb választás volt. A kedvező ár mellé ráadásul rendkívül jó hangzás is társul. Főleg zenehallgatásra és filmnézésre használtam eddig a terméket és eddig remekül bevált. A bluetooth kapcsolat sosem szakad meg filmeknél pedig a hangban nincs egy minimális késés sem. Összességében ebben az árban a legjobb választás volt.
Előnyök
Remek hangzás, kedvező ár
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT2236WT Valódi vezeték nélküli fülhallgató
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT2236WT Valódi vezeték nélküli fülhallgató
Mablko
16/01/2023
Slovensko
Ellenőrzött vevő
Uplna spokojnost
Som spokojny s tymto vyrobkom! Sluchatka su kvalitne, su OK!
Előnyök
Kvalita
Hátrányok
Chybajuci udaj o stave baterie
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Mustrica
23/09/2022
Hrvatska
Super
Jako zadovoljna... Slatka mala kutija i jako udobne slušalice... Buka je dosta umanjena.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT2236PK Potpuno bežične slušalice
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT2236PK Potpuno bežične slušalice