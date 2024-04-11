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  • Egész nap mehet a zene vagy éppen a hívások
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  • Egész nap mehet a zene vagy éppen a hívások
  • Egész nap mehet a zene vagy éppen a hívások
  • Egész nap mehet a zene vagy éppen a hívások
  • Egész nap mehet a zene vagy éppen a hívások
  • Egész nap mehet a zene vagy éppen a hívások
  • Egész nap mehet a zene vagy éppen a hívások
  • Egész nap mehet a zene vagy éppen a hívások
  • Egész nap mehet a zene vagy éppen a hívások
  • Egész nap mehet a zene vagy éppen a hívások
  • Egész nap mehet a zene vagy éppen a hívások
  • Egész nap mehet a zene vagy éppen a hívások
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  • Egész nap mehet a zene vagy éppen a hívások
  • Egész nap mehet a zene vagy éppen a hívások
  • Egész nap mehet a zene vagy éppen a hívások
  • Egész nap mehet a zene vagy éppen a hívások
  • Egész nap mehet a zene vagy éppen a hívások
  • Egész nap mehet a zene vagy éppen a hívások
  • Egész nap mehet a zene vagy éppen a hívások
  • Egész nap mehet a zene vagy éppen a hívások
  • Egész nap mehet a zene vagy éppen a hívások
  • Egész nap mehet a zene vagy éppen a hívások

Valódi vezeték nélküli fülhallgató

TAT3508BK/00

3.8
| (5) Értékelések | 80% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
Egész nap mehet a zene vagy éppen a hívások
Használja folyamatosan! Ez a valódi, vezeték nélküli, zajkioltó fülhallgató remekül szól, és csökkentik a szélzajt. Merüljön el a zenében, és élvezze a tiszta hívásokat útközben is. Csúsztassa a töltőtokot a zsebébe, és indulhat a nap.
Összes előny megtekintése

Egész nap mehet a zene vagy éppen a hívások

  • A természet hangjai

  • Zajkioltás

  • Tisztább hívások útközben is

  • Bluetooth LE Audio*

Mindig hallja a zenét. Zajkioltás

Mindig hallja a zenét. Zajkioltás

A zajszűrés elhalkítja a külső zajokat, beleértve a szelet is, így Ön a zenére vagy a hívásokra koncentrálhat. Hagyja automatikus állásban, vagy használja a Philips Headphones alkalmazást a beállításhoz. Szeretne többet hallani abból, ami körülötte történik? Érintse meg az egyik fülhallgatót az Awareness üzemmód aktiválásához.

Tisztább hívások útközben is. Téged fognak hallani, nem a zajt

Tisztább hívások útközben is. Téged fognak hallani, nem a zajt

Hívás közben egy külön mikrofon veszi fel a hangod, miközben egy mesterséges intelligenciát használó algoritmus eltávolítja a környezeti háttérzajt. A beszélgetőpartnered téged fog hallani, nem a forgalmat vagy a melletted lévő emberek csevegését.

Jobb csatlakoztathatóság és hangzás. Következő generációs Bluetooth-technológia*

Jobb csatlakoztathatóság és hangzás. Következő generációs Bluetooth-technológia*

Ez a fülhallgató olyan eszközökkel használható, amelyek támogatják a Bluetooth LE Audio és az LC3 kodeket*, így stabilabb kapcsolatot és érezhetően jobb hangzást biztosít. A hangzás nem lesz rosszabb, ha zenét streamelsz vagy zsúfolt helyen fogadsz hívást, és gyakorlatilag nincs késleltetés filmnézés vagy játék közben.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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3.8

5-ből

5

Értékelések

80%

ajánlja ezt a terméket

3
2

11/04/2024

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Fajne słychawki w dobrej cenie

Całkiem fajne słuchawki w przystępnej cenie. Dźwięk bardzo przyjemny z możliwością regulacji EQ w aplikacji. Dobra redukcja szumów otoczenia, a po włączeniu aktywnej redukcji jest naprawdę bardzo dobrze na czym dodatkowo zyskuje dźwięk. Możliwe jest włączenie "kontroli otoczenia" wówczas słuchawki wyłapują dźwięki rozmów i inne "gwałtowne" zdarzenia. Redukcja szumów wiatru też działa dość dobrze. Bardzo szybko łączą się ze sobą jak i z urządzeniem. Akumulatory przy moin słuchaniu około 25% głośności wystarczają na około 7,5 godziny. Polecam

Előnyök

dżwięk, redukcje szumów, EQ

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

16/10/2023

Polska

Polska

dobre słuchawki

Bardzo fajne słuchawki - lekkie i nie wypadają z ucha. Muzyka jest czysta i mocny bas. Etui jest małe i mieści się wszędzie . Słuchawki na rower idealne :)

Előnyök

bateria, muzyka

Hátrányok

brak

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

23/03/2026

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

dobre słuchawki

Produkt dobry, ładny, ale brakuje trochę głośności.

Előnyök

dobry dżwięk, estetyka, łatwość parowania

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Szoftverfrissítés szükséges. A Philips Headphones alkalmazás értesíteni fogja, ha a legújabb szoftververzió elérhető.