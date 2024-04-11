2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
A természet hangjai
Zajkioltás
Tisztább hívások útközben is
Bluetooth LE Audio*
A zajszűrés elhalkítja a külső zajokat, beleértve a szelet is, így Ön a zenére vagy a hívásokra koncentrálhat. Hagyja automatikus állásban, vagy használja a Philips Headphones alkalmazást a beállításhoz. Szeretne többet hallani abból, ami körülötte történik? Érintse meg az egyik fülhallgatót az Awareness üzemmód aktiválásához.
Hívás közben egy külön mikrofon veszi fel a hangod, miközben egy mesterséges intelligenciát használó algoritmus eltávolítja a környezeti háttérzajt. A beszélgetőpartnered téged fog hallani, nem a forgalmat vagy a melletted lévő emberek csevegését.
Ez a fülhallgató olyan eszközökkel használható, amelyek támogatják a Bluetooth LE Audio és az LC3 kodeket*, így stabilabb kapcsolatot és érezhetően jobb hangzást biztosít. A hangzás nem lesz rosszabb, ha zenét streamelsz vagy zsúfolt helyen fogadsz hívást, és gyakorlatilag nincs késleltetés filmnézés vagy játék közben.
3.8
5-ből
5
Értékelések
80%
ajánlja ezt a terméket
dobromir007
11/04/2024
Polska
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Fajne słychawki w dobrej cenie
Całkiem fajne słuchawki w przystępnej cenie. Dźwięk bardzo przyjemny z możliwością regulacji EQ w aplikacji. Dobra redukcja szumów otoczenia, a po włączeniu aktywnej redukcji jest naprawdę bardzo dobrze na czym dodatkowo zyskuje dźwięk. Możliwe jest włączenie "kontroli otoczenia" wówczas słuchawki wyłapują dźwięki rozmów i inne "gwałtowne" zdarzenia. Redukcja szumów wiatru też działa dość dobrze. Bardzo szybko łączą się ze sobą jak i z urządzeniem. Akumulatory przy moin słuchaniu około 25% głośności wystarczają na około 7,5 godziny. Polecam
Előnyök
dżwięk, redukcje szumów, EQ
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Włodek52
16/10/2023
Polska
dobre słuchawki
Bardzo fajne słuchawki - lekkie i nie wypadają z ucha. Muzyka jest czysta i mocny bas. Etui jest małe i mieści się wszędzie . Słuchawki na rower idealne :)
Előnyök
bateria, muzyka
Hátrányok
brak
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Boruś-
23/03/2026
Polska
A promóció része
Ellenőrzött vevő
dobre słuchawki
Produkt dobry, ładny, ale brakuje trochę głośności.
Előnyök
dobry dżwięk, estetyka, łatwość parowania
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Szoftverfrissítés szükséges. A Philips Headphones alkalmazás értesíteni fogja, ha a legújabb szoftververzió elérhető.