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  • Neked készült
  • Neked készült
  • Neked készült
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  • Neked készült
  • Neked készült
  • Neked készült
  • Neked készült
  • Neked készült
  • Neked készült
  • Neked készült

Gyártás megszűnt

Vezeték nélküli fejhallgatók

TAUT102BK/00

4.6
| (28) Értékelések | 87% ajánlja ezt a terméket
Neked készült
Hallgasd kedvenc zenéidet kényelmesen. A biztonságosan illeszkedő, kis méretű, vezeték nélküli in-ear fejhallgató igazi szabadságot nyújt. Akár 12 óra lejátszási idő a kis töltőtoknak köszönhetően, amely könnyen elfér a zsebben vagy táskában.
Összes előny megtekintése

Neked készült

  • 6 mm-es meghajtók/hátul zárt

  • Bluetooth®

  • Fekete

Akár 12 órányi lejátszási idő a töltőtok segítségével

Akár 3 órányi lejátszási idő egyetlen töltéssel. Ha teljesen feltöltött tokkal indulsz útnak, 9 órányi extra töltéshez juthatsz több feltöltéssel. Csak tedd be a fülhallgatót a tokba, amikor tölteni kell. A teljes feltöltés 2 órát vesz igénybe.

Kis kialakítású fülhallgató.

A tökéletesen illeszkedő és könnyű kialakításnak köszönhetően igazi kényelemben élvezheted kedvenc zenéidet.

6 mm-es neodímium akusztikus meghajtók. Nagyszerű hangzás, ütős mélyhang

A 6 mm-es neodímium akusztikus meghajtók nagyszerű hangzást és ütős mélyhangokat biztosítanak. Az ovális akusztikus cső maximális passzív zajvédelmet biztosít. A monó mód segítségével szabadon hagyhatod egyik füled, ha tudni szeretnéd, mi történik a külvilágban.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.6

5-ből

28

Értékelések

87%

ajánlja ezt a terméket

3

22/04/2020

Slovensko

Slovensko

Skvelý produkt

Po kúpe slúchadiel som sa rozhodol napísať recenziu keďže som veľmi spokojný. Super držia na ušiach pripojitelnost je bezproblemova a zvuk ma super. Co je naj rýchle nabíjanie.

Előnyök

Super zvuk, nepadaju sú pohodlné, pripojitelnost bez problemov

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAUT102BK Bezdrôtové slúchadlá

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAUT102BK Bezdrôtové slúchadlá

12/05/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odlican proizvod

Slusalice su stvarno odlicne, malene i lagane. Usi ne bole dok ih nosite, ne izgledaju glomazno ili premaleno, kutija je stvarno lijepa sa mat bojom. Koristio sam slusalica svakoga dana proteklih otp. 3 godine i stvarno imam samo pohvale za ovaj model. Zvuk je odlican i baterija traje dovoljno za par dana jako dugog koristenja (vise sati dmevno). Trenutno trazim novi par posto su moje zavrsile tragicnom smrcu nakon puno koristenja i vise padova s povece visine. Vjeojatno je popravak medu jeftinijima no kutija je takodjer izudarana a mat finis ima ispod sebe sjajnu boju pa su ogrebotine jako ocite.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAUT102BK Bežične slušalice

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAUT102BK Bežične slušalice

06/12/2021

Slovenija

Slovenija

Ta izdelek me je resnično presenetil.

Ta izdelek ima tako dobro resolucijo zvoka kot je še nikoli v življenju s tako glasnostjo nisem doživel

Előnyök

100%

Hátrányok

0%

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAUT102BK Brezžične slušalke

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAUT102BK Brezžične slušalke

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.