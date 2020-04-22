2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
6 mm-es meghajtók/hátul zárt
Bluetooth®
Fekete
Akár 3 órányi lejátszási idő egyetlen töltéssel. Ha teljesen feltöltött tokkal indulsz útnak, 9 órányi extra töltéshez juthatsz több feltöltéssel. Csak tedd be a fülhallgatót a tokba, amikor tölteni kell. A teljes feltöltés 2 órát vesz igénybe.
A tökéletesen illeszkedő és könnyű kialakításnak köszönhetően igazi kényelemben élvezheted kedvenc zenéidet.
A 6 mm-es neodímium akusztikus meghajtók nagyszerű hangzást és ütős mélyhangokat biztosítanak. Az ovális akusztikus cső maximális passzív zajvédelmet biztosít. A monó mód segítségével szabadon hagyhatod egyik füled, ha tudni szeretnéd, mi történik a külvilágban.
4.6
5-ből
28
Értékelések
87%
ajánlja ezt a terméket
Jozefin
22/04/2020
Slovensko
Skvelý produkt
Po kúpe slúchadiel som sa rozhodol napísať recenziu keďže som veľmi spokojný. Super držia na ušiach pripojitelnost je bezproblemova a zvuk ma super. Co je naj rýchle nabíjanie.
Előnyök
Super zvuk, nepadaju sú pohodlné, pripojitelnost bez problemov
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAUT102BK Bezdrôtové slúchadlá
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAUT102BK Bezdrôtové slúchadlá
Mazda3 vozač
12/05/2023
Hrvatska
Odlican proizvod
Slusalice su stvarno odlicne, malene i lagane. Usi ne bole dok ih nosite, ne izgledaju glomazno ili premaleno, kutija je stvarno lijepa sa mat bojom. Koristio sam slusalica svakoga dana proteklih otp. 3 godine i stvarno imam samo pohvale za ovaj model. Zvuk je odlican i baterija traje dovoljno za par dana jako dugog koristenja (vise sati dmevno). Trenutno trazim novi par posto su moje zavrsile tragicnom smrcu nakon puno koristenja i vise padova s povece visine. Vjeojatno je popravak medu jeftinijima no kutija je takodjer izudarana a mat finis ima ispod sebe sjajnu boju pa su ogrebotine jako ocite.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAUT102BK Bežične slušalice
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAUT102BK Bežične slušalice
slon1
06/12/2021
Slovenija
Ta izdelek me je resnično presenetil.
Ta izdelek ima tako dobro resolucijo zvoka kot je še nikoli v življenju s tako glasnostjo nisem doživel
Előnyök
100%
Hátrányok
0%
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAUT102BK Brezžične slušalke
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAUT102BK Brezžične slušalke