TAZ2200/10
Játsszon le kazettákat és bármi mást
Készen áll a kazetta reneszánszára? Ez a hordozható boombox beépített kazettás magnóval és CD-lejátszóval is rendelkezik. Emellett kristálytiszta FM rádióadások, stabil Bluetooth®-os streamelés, USB-lejátszás és más eszközök csatlakoztatásához való audiobemeneti port is rendelkezésre áll.Összes előny megtekintése
CD Soundmachine
Termékeinkben újrahasznosított műanyagokat használunk, csomagolásunk pedig FSC-tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított kartonból készül, újrahasznosított papírra nyomtatott mellékletekkel.
Akár először tapasztalja meg a fizikai CD nyújtotta élményt, akár sokadik alkalommal, a felül nyíló CD-lejátszó nagyszerű választás a könnyed zenehallgatáshoz. Bármilyen CD-formátum beolvasására képes, a hordfogantyúval pedig könnyen hordozható. Egyszerűen csatlakoztassa hálózati áramforrásra vagy helyezzen be hat elemet* (R14 C típusút), így akár kültérre is viheti.
Ha olyan zeneforrást szeretne élvezni, amely sokkal hosszabb ideje van velünk, mint a CD, az FM-hangolóegységgel könnyedén megtalálhatja a rádióadásokat, amelyeket imádni fog. 20 állomást állíthat be előre gyakran hallgatott műsoraihoz.
Szeretné ezt a CD-lejátszót hordozható hangszóróként használni? Egy Bluetooth®-kapcsolattal kompatibilis okoseszközről közvetlenül a lejátszóra streamelheti a hanganyagot, a Dinamikus basszuskiemelés pedig ütőssé teszi kedvenc basszusait.
Az elülső betöltésű kazettás lejátszó újabb lehetőséget kínál a zenehallgatásra. Akár évek óta őrizgeti válogatáskazettáit, akár most először hallgat zenét kazettáról: csúsztassa be a kazettát, nyomja meg a lejátszás gombot, és engedje, hogy elvarázsolja a zene.
A teljes rugalmasság érdekében USB-port is rendelkezésre áll, amelyhez flash meghajtót csatlakoztathat, hogy élvezhesse digitális zenei gyűjteményét. Vagy használja az audiobemeneti portot lemezjátszó csatlakoztatásához és lemezgyűjteménye hallgatásához.
Ha szeretne a háttérben szóló zenével, hangoskönyvvel vagy rádióval elaludni, beállíthatja az elalváskapcsolót 120, 90, 60, 30 vagy 15 percre. A CD-lejátszó a megadott idő letelte után készenléti üzemmódba vált.
