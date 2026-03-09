    Játsszon le kazettákat és bármi mást

      CD Soundmachine

      TAZ2200/10

      Általános értékelés / 5
      Játsszon le kazettákat és bármi mást

      Készen áll a kazetta reneszánszára? Ez a hordozható boombox beépített kazettás magnóval és CD-lejátszóval is rendelkezik. Emellett kristálytiszta FM rádióadások, stabil Bluetooth®-os streamelés, USB-lejátszás és más eszközök csatlakoztatásához való audiobemeneti port is rendelkezésre áll.

      CD Soundmachine

      Játsszon le kazettákat és bármi mást

      • Többforrású CD-lejátszó
      • CD-k, FM rádió, USB
      • Bluetooth® 6.0, audiobemenet
      • Beépített kazettás lejátszó
      GRS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított műanyag. Környezetbarát csomagolás

      GRS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított műanyag. Környezetbarát csomagolás

      Termékeinkben újrahasznosított műanyagokat használunk, csomagolásunk pedig FSC-tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított kartonból készül, újrahasznosított papírra nyomtatott mellékletekkel.

      Hordozható, boombox stílusú CD-lejátszó

      Akár először tapasztalja meg a fizikai CD nyújtotta élményt, akár sokadik alkalommal, a felül nyíló CD-lejátszó nagyszerű választás a könnyed zenehallgatáshoz. Bármilyen CD-formátum beolvasására képes, a hordfogantyúval pedig könnyen hordozható. Egyszerűen csatlakoztassa hálózati áramforrásra vagy helyezzen be hat elemet* (R14 C típusút), így akár kültérre is viheti.

      Digitális FM-rádió akár 20 programhellyel

      Ha olyan zeneforrást szeretne élvezni, amely sokkal hosszabb ideje van velünk, mint a CD, az FM-hangolóegységgel könnyedén megtalálhatja a rádióadásokat, amelyeket imádni fog. 20 állomást állíthat be előre gyakran hallgatott műsoraihoz.

      Egyszerű, vezeték nélküli streaming Bluetooth® kapcsolaton keresztül

      Szeretné ezt a CD-lejátszót hordozható hangszóróként használni? Egy Bluetooth®-kapcsolattal kompatibilis okoseszközről közvetlenül a lejátszóra streamelheti a hanganyagot, a Dinamikus basszuskiemelés pedig ütőssé teszi kedvenc basszusait.

      Kazettás egység a készülékben

      Az elülső betöltésű kazettás lejátszó újabb lehetőséget kínál a zenehallgatásra. Akár évek óta őrizgeti válogatáskazettáit, akár most először hallgat zenét kazettáról: csúsztassa be a kazettát, nyomja meg a lejátszás gombot, és engedje, hogy elvarázsolja a zene.

      Csatlakozás más forrásokhoz USB-porton és audiobemeneti porton keresztül

      A teljes rugalmasság érdekében USB-port is rendelkezésre áll, amelyhez flash meghajtót csatlakoztathat, hogy élvezhesse digitális zenei gyűjteményét. Vagy használja az audiobemeneti portot lemezjátszó csatlakoztatásához és lemezgyűjteménye hallgatásához.

      Beépített elalváskapcsoló

      Ha szeretne a háttérben szóló zenével, hangoskönyvvel vagy rádióval elaludni, beállíthatja az elalváskapcsolót 120, 90, 60, 30 vagy 15 percre. A CD-lejátszó a megadott idő letelte után készenléti üzemmódba vált.

      Műszaki adatok

      • Hang

        Kimeneti teljesítmény (RMS)
        3 W
        Hangzásjavítás
        Dinamikus basszuskiemelés
        Hangrendszer
        Sztereó
        Hangszóró átmérője
        2,5"
        Hangerőszabályzó
        fel/le

      • Hangszórók

        Beépített hangszórók
        2

      • Csatlakoztathatóság

        USB
        A típusú (lejátszás)
        Bluetooth profilok
        • A2DP
        • AVRCP
        Audiobemenet (3,5 mm-es)
        Igen
        Bluetooth verzió
        6,0

      • Hangolóegység/Vétel/Adás

        Antenna
        FM antenna
        Automatikus digitális hangolás
        Igen
        Hangolási sávok
        • FM monó
        • FM sztereó
        Programhelyek
        20
        RDS
        Nem
        Antennatípus
        Teleszkópos

      • Kényelem

        Kijelző típusa
        LCD
        Háttérfény színe
        Fehér
        Elalváskapcsoló
        Igen

      • Tápellátás

        Elem típusa
        LR14
        Elem feszültsége
        1.5  V
        Hálózati tápellátás
        100–240 V, 50/60 Hz
        Fogyasztás készenléti üzemmódban
        <0,8 W (bekapcsolt órakijelzővel)
        Elemek száma
        6*
        Táplálás típusa
        Hálózat; elemek*

      • Tartozékok

        Gyors üzembe helyezési útmutató
        Igen
        Hálózati tápkábel
        Igen
        Jótállás
        • Garancialevél
        • Biztonsági lap

      • Kialakítás

        Szín
        Fekete

      • Méretek

        Csomag mélysége
        159  mm
        Termék mélysége
        245  mm
        Tömeg, a csomagolással együtt
        2,2  kg
        Csomag magassága
        278  mm
        Csomag szélessége
        370  mm
        Termék szélessége
        285  mm
        Termék magassága
        125  mm
        Termék tömege
        1,35  kg

      • Audiolejátszás

        kazettaegységes technológia
        Mechanikus
        Lemezlejátszási módok
        • Gyorskeresés előre/visszafelé
        • Következő/előző műsorszám keresése
        • Ismétlés/Véletlen sorrendű/Program
        Adathordozók lejátszása
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        Deckek száma
        1
        Direct USB módok
        • Lejátszás/Szünet
        • Előző/Következő
        • Gyorskeresés előre/visszafelé
        • Leállítás
        • Ismétlés
        • Véletlenszerű lejátszás
        • Programozott lejátszás
        Betöltő típusa
        Felső rész
        Programozható műsorszámok
        20
        Bluetooth mód
        • Lejátszás/Szünet
        • Előző/Következő

      • Kompatibilitás

        Vezérlés okostelefonos/táblagépes alkalmazással
        Nem

      • Fenntarthatóság

        Műanyag borítás
        85% GRS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított akrilnitril-butadién-sztirolt (ABS) tartalmaz, TE-00132492

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.

      Ajánlott termékek

      Legutóbb megtekintett termékek

      • A termék elemtartó rekesszel rendelkezik, azonban elemek nincsenek mellékelve. Kérjük, vásárolja meg őket külön.
