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Összes sorozat

  • Egyszerűen előállítható tiszta víz
  • Egyszerűen előállítható tiszta víz
  • Egyszerűen előállítható tiszta víz
  • Egyszerűen előállítható tiszta víz
  • Egyszerűen előállítható tiszta víz
  • Egyszerűen előállítható tiszta víz
  • Egyszerűen előállítható tiszta víz
  • Egyszerűen előállítható tiszta víz
  • Egyszerűen előállítható tiszta víz
  • Egyszerűen előállítható tiszta víz
  • Egyszerűen előállítható tiszta víz
  • Egyszerűen előállítható tiszta víz
  • Egyszerűen előállítható tiszta víz
  • Egyszerűen előállítható tiszta víz
  • Egyszerűen előállítható tiszta víz
  • Egyszerűen előállítható tiszta víz
  • Egyszerűen előállítható tiszta víz
  • Egyszerűen előállítható tiszta víz
  • Egyszerűen előállítható tiszta víz
  • Egyszerűen előállítható tiszta víz
  • Egyszerűen előállítható tiszta víz
  • Egyszerűen előállítható tiszta víz
  • Egyszerűen előállítható tiszta víz
  • Egyszerűen előállítható tiszta víz

Gyártás megszűnt

Csapra szerelhető víztisztító

WP3811

5
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket
Egyszerűen előállítható tiszta víz
Egyszerűen telepíthető, kompakt víztisztító, amely úgy tisztítja meg a vizet a baktériumoktól, a káros szerves vegyületektől és a klórtól, hogy közben a MicroPure szűrőnek köszönhetően megőrzi a vízben található jótékony ásványi anyagokat.
Összes előny megtekintése

MicroPure szűrővel

Egyszerűen előállítható tiszta víz

  • Micro Pure

Eltávolítja az összes baktériumot, káros szerves vegyületet és a klórt

A Micro Pure szűrő olyan többszörös szűrőrendszer, mely kiszűri a vízből az összes baktériumot, szennyeződést és szagot. Az eredmény tiszta, biztonságosan fogyasztható és kellemesebb ízű ivóvíz. A rendszer összetevői: korszerű kapilláris membrán, mely több mint 520 milliárd mikropórusával a baktériumok 99,99%-át eltávolítja; szemcsés aktív szén, mely kiszűri a kellemetlen klórt, a rossz ízt és szagokat. A szűrő ugyanakkor átengedi az összes hasznos ásványi anyagot, melyek fontos szerepet játszanak az emberi egészség megőrzésében.

A Pure Protect figyelmeztetésről leolvasható, ha eljött a szűrőcsere ideje

A korszerű és logikus, színkódos Pure Protect figyelmeztetésről hihetetlenül egyszerűen leolvasható, hogy mikor jött el a szűrőcsere ideje: a membrán sötétszürkére vagy rozsdabarnára változik.

A nagy átfolyás percenként maximum 2 liter átáramlását teszi lehetővé

A kompakt víztisztító maximális vízárama 2 liter/perc, ami alig tér el a szűretlen víz normál áramlási sebességétől. A víztípus- és módkiválasztó karral válthat a szűretlen áramlás vagy permet, illetve a szűrt permet között.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

12/10/2017

Česká republika

Česká republika

Výborná účinnost filtrace

filtr skvěle filtroval všechny pachy a příchuti kohoutkové pitné vody, škoda jen, že ho přestali vyrábět.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: WP3811 Čistička vody na kohoutek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: WP3811 Čistička vody na kohoutek

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.