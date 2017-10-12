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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Micro Pure
A Micro Pure szűrő olyan többszörös szűrőrendszer, mely kiszűri a vízből az összes baktériumot, szennyeződést és szagot. Az eredmény tiszta, biztonságosan fogyasztható és kellemesebb ízű ivóvíz. A rendszer összetevői: korszerű kapilláris membrán, mely több mint 520 milliárd mikropórusával a baktériumok 99,99%-át eltávolítja; szemcsés aktív szén, mely kiszűri a kellemetlen klórt, a rossz ízt és szagokat. A szűrő ugyanakkor átengedi az összes hasznos ásványi anyagot, melyek fontos szerepet játszanak az emberi egészség megőrzésében.
A korszerű és logikus, színkódos Pure Protect figyelmeztetésről hihetetlenül egyszerűen leolvasható, hogy mikor jött el a szűrőcsere ideje: a membrán sötétszürkére vagy rozsdabarnára változik.
A kompakt víztisztító maximális vízárama 2 liter/perc, ami alig tér el a szűretlen víz normál áramlási sebességétől. A víztípus- és módkiválasztó karral válthat a szűretlen áramlás vagy permet, illetve a szűrt permet között.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Geodator
12/10/2017
Česká republika
Výborná účinnost filtrace
filtr skvěle filtroval všechny pachy a příchuti kohoutkové pitné vody, škoda jen, že ho přestali vyrábět.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: WP3811 Čistička vody na kohoutek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: WP3811 Čistička vody na kohoutek