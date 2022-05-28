2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
X2HR/00
Nagy felbontású hang
Fülre illeszkedő
Akusztikus, hátul nyitott kialakítás
Légáteresztő fülpárnák
Minden egyes hangszórót kézzel válogatnak, hangolnak és tesztelnek a párosítás előtt, ezáltal a legrészletesebb, természetes hangzást nyújtják. 50 mm-es, nagy teljesítményű neodímium mágnest használnak a zene teljes dinamikájának visszaadásához, amelyek jól kiegyensúlyozott, erőteljes mélytartományt, transzparens középtartományt és kristálytiszta magas frekvenciákat biztosítanak.
Az akusztikus, hátul nyitott kialakítás megszünteti a légnyomás keletkezését a meghajtó mögött, így a membránnak kellő szabad tere van a mozgáshoz, ezáltal jelentősen tisztább lesz a hangzás, és lágyabbak lesznek a kiterjesztett magas frekvenciák.
4.4
5-ből
7
Értékelések
audiofil35
28/05/2022
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Vynikající sluchátka
Skvělé, hluboké, lehce zvýrazněné ale nikdy ne přehnané basy. Přirozeně znějící středy. Lehká "jiskra" ve výškách, které jsou také lehce zvýrazněné, ale nikdy ne moc. Velmi pohodlné a moc se mi líbí jejich vzhled. Za něco málo přes 90 Euro na německém Amazonu naprostá pecka, protože jsou celkově na úrovni sluchátek za 4x tolik.
Előnyök
Zvuk, pohodlí, kvalita
Hátrányok
Vzhledem k tomu, že to jsou to sluchátka na domácí hi-fi poslech, tak nemůžu nic považovat jako nevýhodu (věci jako velikost a drátovost) a vzhledem ke kvalitě zvuku nemůžu považovat za nevýhodu to, že nejsou uzavřené (neizolují)
Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio X2HR Sluchátka
Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio X2HR Sluchátka
zBunjo
04/03/2022
Hrvatska
Vrhunski proizvod!
Vrhunski proizvod za sve Hi-Fi entuzijaste i ljubitelje dobroga (u ovome slučaju - vrhunskoga!) zvuka. Pa čak i za one koji muziku slušaju s mobitela i/ili tableta - iako će u tom slučaju razgolititi lošu kompresiju mp3 fajlova. S ovim slušalicama nećete pogriješiti
Előnyök
Zvuk / Izrada / Kvalitetni materijali / Promjenjivi kabel / Zamjenjivi jastučići
Hátrányok
Ništa (ev. bi jastučići mogli biti od kože umjesto baršuna)
Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio X2HR Headphones
Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio X2HR Headphones
KonradZ7
22/01/2023
Polska
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Słuchawki godne polecenia
Używam słuchawek przede wszystkim do grania w gry,muzyki i do oglądania filmów. Sprawują się bardzo dobrze a wykonanie jest pierwsza klasa.
Előnyök
-Jakość wykonania, brzmienie, wygląd, długość kabla
Hátrányok
-Nie znalazłem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio X2HR Słuchawki
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio X2HR Słuchawki