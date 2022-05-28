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Összes sorozat

  • Nagy felbontású hang otthona kényelmében
  • Nagy felbontású hang otthona kényelmében
  • Nagy felbontású hang otthona kényelmében
  • Nagy felbontású hang otthona kényelmében
  • Nagy felbontású hang otthona kényelmében
  • Nagy felbontású hang otthona kényelmében
  • Nagy felbontású hang otthona kényelmében
  • Nagy felbontású hang otthona kényelmében
  • Nagy felbontású hang otthona kényelmében
  • Nagy felbontású hang otthona kényelmében
  • Nagy felbontású hang otthona kényelmében
  • Nagy felbontású hang otthona kényelmében
  • Nagy felbontású hang otthona kényelmében
  • Nagy felbontású hang otthona kényelmében
  • Nagy felbontású hang otthona kényelmében
  • Nagy felbontású hang otthona kényelmében
  • Nagy felbontású hang otthona kényelmében
  • Nagy felbontású hang otthona kényelmében
  • Nagy felbontású hang otthona kényelmében
  • Nagy felbontású hang otthona kényelmében
  • Nagy felbontású hang otthona kényelmében
  • Nagy felbontású hang otthona kényelmében
  • Nagy felbontású hang otthona kényelmében
  • Nagy felbontású hang otthona kényelmében

Gyártás megszűnt

FidelioFülhallgató

X2HR/00

4.4
| (7) Értékelések
Nagy felbontású hang otthona kényelmében
A Fidelio X2HR fejhallgatóval igazi zenehallgatási élményben lehet része kiváló hangminőségben és kényelemben, a saját otthonában. Merüljön el a legapróbb részletekben, és élvezze az egyedi kialakítást, amely az Ön maradéktalan szórakozását szolgálja.
Összes előny megtekintése

Nagy felbontású hang otthona kényelmében

  • Nagy felbontású hang

  • Fülre illeszkedő

  • Akusztikus, hátul nyitott kialakítás

  • Légáteresztő fülpárnák

Tartozék 3,5 mm - 6,3 mm adapter

Nagy teljesítményű, 50 mm-es neodímium meghajtók a széles, de pontos átviteli tartomány érdekében

Nagy teljesítményű, 50 mm-es neodímium meghajtók a széles, de pontos átviteli tartomány érdekében

Minden egyes hangszórót kézzel válogatnak, hangolnak és tesztelnek a párosítás előtt, ezáltal a legrészletesebb, természetes hangzást nyújtják. 50 mm-es, nagy teljesítményű neodímium mágnest használnak a zene teljes dinamikájának visszaadásához, amelyek jól kiegyensúlyozott, erőteljes mélytartományt, transzparens középtartományt és kristálytiszta magas frekvenciákat biztosítanak.

Akusztikus, hátul nyitott a tökéletes hanghűséghez

Akusztikus, hátul nyitott a tökéletes hanghűséghez

Az akusztikus, hátul nyitott kialakítás megszünteti a légnyomás keletkezését a meghajtó mögött, így a membránnak kellő szabad tere van a mozgáshoz, ezáltal jelentősen tisztább lesz a hangzás, és lágyabbak lesznek a kiterjesztett magas frekvenciák.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.4

5-ből

7

Értékelések

4
3
2

28/05/2022

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Vynikající sluchátka

Skvělé, hluboké, lehce zvýrazněné ale nikdy ne přehnané basy. Přirozeně znějící středy. Lehká "jiskra" ve výškách, které jsou také lehce zvýrazněné, ale nikdy ne moc. Velmi pohodlné a moc se mi líbí jejich vzhled. Za něco málo přes 90 Euro na německém Amazonu naprostá pecka, protože jsou celkově na úrovni sluchátek za 4x tolik.

Előnyök

Zvuk, pohodlí, kvalita

Hátrányok

Vzhledem k tomu, že to jsou to sluchátka na domácí hi-fi poslech, tak nemůžu nic považovat jako nevýhodu (věci jako velikost a drátovost) a vzhledem ke kvalitě zvuku nemůžu považovat za nevýhodu to, že nejsou uzavřené (neizolují)

Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio X2HR Sluchátka

Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio X2HR Sluchátka

04/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunski proizvod!

Vrhunski proizvod za sve Hi-Fi entuzijaste i ljubitelje dobroga (u ovome slučaju - vrhunskoga!) zvuka. Pa čak i za one koji muziku slušaju s mobitela i/ili tableta - iako će u tom slučaju razgolititi lošu kompresiju mp3 fajlova. S ovim slušalicama nećete pogriješiti

Előnyök

Zvuk / Izrada / Kvalitetni materijali / Promjenjivi kabel / Zamjenjivi jastučići

Hátrányok

Ništa (ev. bi jastučići mogli biti od kože umjesto baršuna)

Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio X2HR Headphones

Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio X2HR Headphones

22/01/2023

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Słuchawki godne polecenia

Używam słuchawek przede wszystkim do grania w gry,muzyki i do oglądania filmów. Sprawują się bardzo dobrze a wykonanie jest pierwsza klasa.

Előnyök

-Jakość wykonania, brzmienie, wygląd, długość kabla

Hátrányok

-Nie znalazłem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio X2HR Słuchawki

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio X2HR Słuchawki

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.