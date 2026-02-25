Keresőkifejezés

    • Kompakt méret. Hatékony működés. Kompakt méret. Hatékony működés. Kompakt méret. Hatékony működés.
      Porzsákos porszívó 1000 Series Porszívó

      XD1101/10

      Kompakt méret. Hatékony működés.

      Erőteljes, kompakt és hatékony – a Philips porzsákos porszívó 1000 Series alapos tisztítást biztosít minden padlótípuson, könnyű tárolással és HEPA szűrővel, amely a finom por >99,9%-át felfogja.

      Porzsákos porszívó 1000 Series Porszívó

      Porzsákos porszívó 1000 Series
      Porzsákos porszívó 1000 Series

      Porszívó

      Kompakt méret. Hatékony működés.

      Nagy szívóerővel, praktikus kivitelben

      • 750 W
      • HEPA-szűrő
      • Kompakt és könnyű
      750 W-os motor biztosítja a nagy teljesítményt

      Élvezze a nagy szívóerőt a 750 W-os motornak köszönhetően. Hatékonyan távolítja el a port a kemény padlókról és szőnyegekről, frissen és tisztán tartva otthonát.

      Többfunkciós szívófej a nagyszerű tisztaságért különböző padlótípusokon

      Könnyen állítható a lábpedállal, kemény padlóhoz vagy szőnyeghez. Kialakítása biztosítja a felülettel való szoros érintkezést, így a tisztítás gyorsabb és hatékonyabb.

      Kompakt kialakítás a könnyű tárolásért

      Spóroljon értékes tárolóhelyet a kompakt és könnyű kialakításnak köszönhetően. Könnyen elrejthető szekrényekbe, gardróbokba, és elég könnyű ahhoz, hogy könnyedén felemelje egy polcra.

      A HEPA szűrőrendszer a részecskék 99,9%*-át felfogja

      A HEPA szűrőrendszer felfogja a kis porszemcsék >99,99%*-át, tisztább levegőt biztosítva otthonában.

      A nagy, 9 méteres mozgástérnek köszönhetően messzebb lehet elérni a csatlakozó kihúzása nélkül

      Élvezze a megszakítás nélküli takarítást a 9 méteres hatótávolságnak köszönhetően a csatlakozótól a szívófejig, így több helyiséget és nagyobb tereket is kitakaríthat konnektor váltása nélkül.

      Könnyen használható, hosszan tartó porzsákok a nagy, 3 literes portartályba

      A nagy, 3 literes portartály és a hosszú élettartamú univerzális porzsákok optimális szívóerőt biztosítanak telítődésig, valamint zárt, szennyeződésmentes kiürítést tesznek lehetővé.

      Beépített tartozék: kényelmes tárolás, mindig kéznél

      A réstisztító szívófej be van építve a porszívóba, így mindig könnyen hozzáférhető, ha szükség van rá.

      Holland fejlesztésű és tervezésű termék

      Precizitással és gondossággal készült Hollandiában, tükrözve a Philips innovációs örökségét, minőségét és megbízhatóságát. Regisztráljon online, és kapjon ingyenes 2 éves garanciát!

      Műszaki adatok

      • Általános műszaki adatok

        Szín
        Világos homok
        Portartály kapacitása
        3 l
        Zajszint
        <77 dB
        Hatósugár
        12 méter
        Bemeneti teljesítmény (IEC)
        750 W
        Bemeneti teljesítmény (max.)
        800 W
        Motorszűrő
        Mosható szűrő
        Kimenetiszűrő
        HEPA-szűrő
        Csőcsatlakozás
        Kúpos
        Hordfogantyú
        Elöl és felül
        Csőtípus
        Fém, kétrészes teleszkópos
        Kerék típusa
        Műanyag
        Tartozéktároló
        Igen
        Porzsák típusa
        S-Bag Porzsák
        Porzsákok a dobozban
        x1
        Kábel hossza
        9 méter

      • Kompatibilitás

        Külön megvásárolható tartozékok – 1
        CP1349
        Külön megvásárolható tartozékok – 2
        CP0537 bemeneti szűrő
        Külön megvásárolható tartozékok – 3
        CP0538 kimeneti szűrő
        Mellékelt tartozékok 1
        Többfunkciós szívófej, 2 az 1-ben réstisztító eszköz

      • Tömeg és méretek

        A termék méretei (ho x szé x ma)
        411 x 269 x 241  mm
        A termék tömege
        3,74  kg

      • Fenntarthatóság

        Csomagolás
        100% újrahasznosított anyag
        Felhasználói kézikönyv
        100% újrahasznosított papírból

      • *99,9%-os porfelszedés réses kemény padlón (IEC62885)
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Minden jog fenntartva.

