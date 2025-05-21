2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
900 W-os és 99,9%-os porfelszívás
TriActive+ LED szívófej
HEPA-szűrő és 4 db S-bag porzsák
Beépített kefe és bútorokhoz való fej
Mini turbókefe
A por gyors és hatékony eltávolítása a 900 W-os motornak köszönhetően, amely 50 000 ford./perc feletti fordulatszámon működik.
Tapasztalja meg a kiváló tisztítási teljesítményt a nagy szívóteljesítmény és a TriActive+ LED-es szívófej kombinációjával! Együtt lehetővé teszik a finom por 99,9%-ának eltávolítását**.
Élvezze otthonában a jobb levegőminőséget a pollen, állatszőr, poratkák és egyéb finom porrészecskék >99,99%-át* a tartályba záró HEPA-szűrőnek köszönhetően, amely egészségesebb környezetet teremt az allergiában szenvedők számára.
Ismerje meg a termékértékeléseket
5.0
5-ből
20
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
henrikf3_9983
21/05/2025
Magyarország
A promóció része
Szuper
1. Teljesítmény – 8/10 Meglepően jól szív! Nem egy ipari gép, de a morzsát, port, kutyaszőrt simán felszedi. Laminált padlón szinte „ragad” a fej, szőnyegnél kicsit jobban kell tolni, de nem kell tucatszor átmenned ugyanazon a folton. 2. Méret – 9/10 Kicsi, kompakt, könnyen elfér a szekrény aljában. Nem kell külön „porszívóparkolót” kialakítani. Emelni is könnyű, nem húzza le a karod, ha lépcsőn kell cipelni. 3. Design – 7/10 Nem egy dizájnikon, de nem is csúnya. Letisztult, egyszerű forma, semmi csicsa. A fehér-szürke színkombináció tisztának hat, de azért könnyen meglátszik rajta a kosz. 4. Tisztítási hatékonyság – 8/10 Mindennapi takarításhoz tökéletes. A porzsák jól zár, nem szór vissza port. A kefék jól használhatók, de ha sok a szőnyeg vagy állatszőr, érdemes lehet plusz fejet venni hozzá. Finom porcicák ellen viszont igazi harcos. 5. Ár-érték arány – 9/10 A kategóriájában az egyik legjobb vétel. Nem kell rá fél fizetést kiadni, mégis hozza, amit ígér. Egyszerű, megbízható, és ha nem extra funkciókat vársz, akkor nagyon megéri. Összbenyomás: Ez egy tipikus „jó választás, ha nem akarsz túlgondolkodni” porszívó. Nem csinál show-t, de végzi a dolgát – és ez a lényeg.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 Series XD6122/12 Porzsákos porszívó
tamark23_847
19/04/2025
Magyarország
A promóció része
nagy teljesítményű, kötelezően minden otthonban me
Tökéletes gép. Mindent tökéletesen tisztít, a világítórendszernek köszönhetően könnyebb látni a port, és utána könnyebb a takarítás. Nagyon elégedett vagyok ezzel a porszívóval.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 Series XD6122/12 Porzsákos porszívó
peterb81_9328
17/04/2025
Magyarország
A promóció része
Rendkívül hatékony, tökéletes választás
A legkisebb teljesítményen is tökéletes munkát végez, ha pedig feljebb tekerem, a szőnyeget is megemeli. Rendkívül erős. A ledes szívófej automatikusan bekapcsol, megvilágítja a nem látható port.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 Series XD6122/12 Porzsákos porszívó
A szűrési szinteket az EN60312-1-2023 szabvány szerint tesztelik. Részecskeméret-tartomány: 0,3–10 μm.
99,9%-os porfelszívás keménypadlón, réstisztító szívófejjel (IEC62885-2).
Az ICE-szabvány szerinti névleges bemeneti teljesítmény az átlagos teljesítmény, míg a készülék legfeljebb <900 W-ot érhet el.