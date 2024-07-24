XD8122/10
A legnagyobb teljesítményű Philips porzsákos porszívó
Élvezze a kifogástalanul tiszta padlót a Philips Performer LED 8000-es sorozatú porzsákos porszívójával! A továbbfejlesztett padlóvilágítás technológiával ellátott TriActive+ LED-es szívófejnek köszönhetően a finom por is láthatóvá válik, a nagy teljesítményű, 900 W-os motor pedig gyorsan eltávolítja azt.Összes előny megtekintése
Porzsákos porszívó
A por gyors és hatékony eltávolítása a 900 W-os motornak köszönhetően, amely 50 000 ford./perc feletti fordulatszámon működik.
Tapasztalja meg a kiváló tisztítási teljesítményt a nagy szívóteljesítmény és a TriActive+ LED-es szívófej kombinációjával! Együtt lehetővé teszik a finom por 99,9%-ának eltávolítását**.
Élvezze otthonában a jobb levegőminőséget a HEPA-szűrőnek és az ECARF-tanúsítvánnyal rendelkező kialakításnak köszönhetően! A szűrő a tartályba zárja a pollen, az állatszőrök, a poratkák és egyéb finom porrészecskék >99,99%-át*, így egészségesebb környezetet teremt az allergiában szenvedők számára.
A 12 méteres kábel lehetővé teszi a több helyiségben való porszívózást anélkül, hogy le kellene csatlakoztatnia a készüléket a hálózatról.
Élvezze a kiváló minőségű európai kialakítás és a fenntarthatósági normáknak megfelelő gyártás nyújtotta előnyöket! Porszívónk akár 40% újrahasznosított műanyag felhasználásával készül, és két év ingyenes garanciával rendelkezik.
A TriActive+ LED szívófejnek köszönhetően egyetlen hely sem marad ki. A szívófej elején található LED-lámpák megvilágítják a területet, így felfedve a port, amely másképp nem lenne látható. Az érzékelő automatikusan bekapcsolja a LED-lámpákat, amikor a szívófej használatban van, és kikapcsolja, ha nincs használatban. 3 db AA elem mellékelve.
Az egyedi kialakítású portartály a lehető legnagyobb kapacitást és légáramlást teszi lehetővé az eltömődésmentes porzsákkal, és mindaddig teljes porszívási teljesítményt biztosít, amíg a porzsák teljesen meg nem telik.
A nagy, 4 literes portartály és a hosszan használható, univerzális porzsákok optimális porszívó teljesítményt biztosítanak mindaddig, amíg teljesen meg nem telik a zsák. A jól záró kialakítás pedig hozzájárul a pormentes kiürítéshez is.
A teljesítményszabályozó funkció könnyedén beállítja a szívóerőt a különböző tisztítási feladatokhoz és felületekhez, a keménypadlótól a puha bútorokig. A porzsák megtelésekor egy jelzőfény is megjelenik.
A fogantyúba épített puha kefe mindig használatra kész, bútorokhoz, lapos felületekhez és kárpitokhoz egyaránt. A bútorokhoz való szívófejet puha bútorfelületek, például párnák, ágyak optimális tisztítására, valamint állatszőrök hatékony eltávolítására terveztük.
Általános műszaki adatok
Kialakítás
Tartozékok
Tömeg és méretek
Műszaki adatok
Származási hely
Tartósság
