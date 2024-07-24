    A legnagyobb teljesítményű Philips porzsákos porszívó

      Performer LED 8000-es sorozat Porzsákos porszívó

      XD8122/10

      Általános értékelés / 5
      A legnagyobb teljesítményű Philips porzsákos porszívó

      Élvezze a kifogástalanul tiszta padlót a Philips Performer LED 8000-es sorozatú porzsákos porszívójával! A továbbfejlesztett padlóvilágítás technológiával ellátott TriActive+ LED-es szívófejnek köszönhetően a finom por is láthatóvá válik, a nagy teljesítményű, 900 W-os motor pedig gyorsan eltávolítja azt.

      Performer LED 8000-es sorozat Porzsákos porszívó

      A legnagyobb teljesítményű Philips porzsákos porszívó

      A TriActive+ LED felfedi a rejtett port az alapos tisztításért

      • 900 W-os és 99,9%-os porfelszívás
      • TriActive+ LED szívófej
      • HEPA 13 szűrési szint*
      • Az EU-ban, fenntartható módon gyártva
      900 W-os motor a nagy teljesítményért

      900 W-os motor a nagy teljesítményért

      A por gyors és hatékony eltávolítása a 900 W-os motornak köszönhetően, amely 50 000 ford./perc feletti fordulatszámon működik.

      99,9%-os porfelszívás** a kiváló tisztítóteljesítményért

      99,9%-os porfelszívás** a kiváló tisztítóteljesítményért

      Tapasztalja meg a kiváló tisztítási teljesítményt a nagy szívóteljesítmény és a TriActive+ LED-es szívófej kombinációjával! Együtt lehetővé teszik a finom por 99,9%-ának eltávolítását**.

      A kiváló teljesítményű HEPA-szűrő a részecskék >99,99%-át* felfogja

      A kiváló teljesítményű HEPA-szűrő a részecskék >99,99%-át* felfogja

      Élvezze otthonában a jobb levegőminőséget a HEPA-szűrőnek és az ECARF-tanúsítvánnyal rendelkező kialakításnak köszönhetően! A szűrő a tartályba zárja a pollen, az állatszőrök, a poratkák és egyéb finom porrészecskék >99,99%-át*, így egészségesebb környezetet teremt az allergiában szenvedők számára.

      A 12 m-es mozgástér révén messzebb lehet elérni a csatlakozó kihúzása nélkül

      A 12 m-es mozgástér révén messzebb lehet elérni a csatlakozó kihúzása nélkül

      A 12 méteres kábel lehetővé teszi a több helyiségben való porszívózást anélkül, hogy le kellene csatlakoztatnia a készüléket a hálózatról.

      Az EU-ban, fenntartható módon gyártva

      Az EU-ban, fenntartható módon gyártva

      Élvezze a kiváló minőségű európai kialakítás és a fenntarthatósági normáknak megfelelő gyártás nyújtotta előnyöket! Porszívónk akár 40% újrahasznosított műanyag felhasználásával készül, és két év ingyenes garanciával rendelkezik.

      A TriActive+ LED-es szívófej felfedi a rejtett port az alapos tisztaságért

      A TriActive+ LED-es szívófej felfedi a rejtett port az alapos tisztaságért

      A TriActive+ LED szívófejnek köszönhetően egyetlen hely sem marad ki. A szívófej elején található LED-lámpák megvilágítják a területet, így felfedve a port, amely másképp nem lenne látható. Az érzékelő automatikusan bekapcsolja a LED-lámpákat, amikor a szívófej használatban van, és kikapcsolja, ha nincs használatban. 3 db AA elem mellékelve.

      Speciális AirflowMax technológia nagy szívóteljesítménnyel

      Speciális AirflowMax technológia nagy szívóteljesítménnyel

      Az egyedi kialakítású portartály a lehető legnagyobb kapacitást és légáramlást teszi lehetővé az eltömődésmentes porzsákkal, és mindaddig teljes porszívási teljesítményt biztosít, amíg a porzsák teljesen meg nem telik.

      A hosszan használható porzsákok illeszkednek a nagy, 4 literes portartályba

      A hosszan használható porzsákok illeszkednek a nagy, 4 literes portartályba

      A nagy, 4 literes portartály és a hosszan használható, univerzális porzsákok optimális porszívó teljesítményt biztosítanak mindaddig, amíg teljesen meg nem telik a zsák. A jól záró kialakítás pedig hozzájárul a pormentes kiürítéshez is.

      Teljesítményszabályozó funkció a szívóerő beállításához

      Teljesítményszabályozó funkció a szívóerő beállításához

      A teljesítményszabályozó funkció könnyedén beállítja a szívóerőt a különböző tisztítási feladatokhoz és felületekhez, a keménypadlótól a puha bútorokig. A porzsák megtelésekor egy jelzőfény is megjelenik.

      Beépített puha kefe és bútorokhoz való szívófej

      Beépített puha kefe és bútorokhoz való szívófej

      A fogantyúba épített puha kefe mindig használatra kész, bútorokhoz, lapos felületekhez és kárpitokhoz egyaránt. A bútorokhoz való szívófejet puha bútorfelületek, például párnák, ágyak optimális tisztítására, valamint állatszőrök hatékony eltávolítására terveztük.

      Műszaki adatok

      • Általános műszaki adatok

        Elsődleges anyag
        Műanyag
        Szín
        Mélyfekete
        Termék típusa
        Porzsákos porszívó
        Hallható zajszint (normál)
        67–75 dB
        Tanúsítványok
        ECARF által tesztelt allergiabarát minőség
        Portartály kapacitása
        4–5 l
        Jótállás
        2 év
        EU-megfelelőségi nyilatkozat
        Igen
        Hatósugár
        12 m
        Bemeneti teljesítmény (IEC)
        899 W
        Bemeneti teljesítmény (max.)
        900 W
        Motorszűrő
        Mosható szűrő
        Kivezetésszűrő
        HEPA: > 99,99%-ot kiszűr
        Csőcsatlakozás
        ActiveLock
        Hordfogantyú
        Előlap
        Teljesítményszabályozás
        Igen
        Csőtípus
        Fém, kétrészes teleszkópos
        Kerék típusa
        Gumi
        Parkolási helyzet
        Függőleges és vízszintes
        Porzsákok mellékelve
        1 db
        Technológia
        AirflowMax
        Kábel hossza
        9 m
        Porzsák típusa
        s-Bag

      • Kialakítás

        Környezetbarát csomagolás
        100% újrahasznosított anyag

      • Tartozékok

        Standard szívófej
        TriActive+ LED
        Mellékelt tartozékok
        Beépített kefe, réstisztító szívófej
        Kiegészítő szívófejek
        Bútorokhoz való szívófej, 190 mm

      • Tömeg és méretek

        Termék hossza
        470 mm
        Termék szélessége
        320 mm
        Termék magassága
        280 mm
        Csomagolás hossza
        400 mm
        Csomagolás szélessége
        600 mm
        Csomagolás magassága
        300 mm
        Tömege csomagolással
        8,793 kg
        Termék tömege
        5,3 kg

      • Műszaki adatok

        Feszültség
        230 V
        Frekvencia
        50 Hz

      • Származási hely

        Gyártás helye
        Lengyelország

      • Tartósság

        Felhasználói kézikönyv
        100% újrahasznosított papírból

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.
      • *A szűrési szinteket az EN60312-1-2023 szabvány szerint tesztelik. Részecskeméret-tartomány: 0,3–10 μm.
      • **99,9%-os porfelszívás keménypadlón, réstisztító szívófejjel (IEC62885-2).
