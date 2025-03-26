  • A legnagyobb teljesítményű Philips porzsákos porszívó
Performer LED 8000-es sorozatPorzsákos porszívó

XD8152/12

4.9
| (80) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
A legnagyobb teljesítményű Philips porzsákos porszívó
Élvezze a kifogástalanul tiszta padlót a Philips Performer LED 8000-es sorozatú porzsákos porszívóval! A TriActive+ LED-es szívófej felfedi a finom port, és az erőteljes, 900 W-os motor gyorsan el is távolítja. A SuperTurbo kefe mély szőnyegtisztítást tesz lehetővé a szőr- és hajszálak, valamint a szöszök eltávolításával.
A TriActive+ LED felfedi a rejtett port az alapos tisztításért

A legnagyobb teljesítményű Philips porzsákos porszívó

  • 900 W-os és 99,9%-os porfelszívás

  • TriActive+ LED szívófej

  • SuperTurbo szőnyegkefe

  • HEPA 13 szűrési szint*

  • Az EU-ban, fenntartható módon gyártva

900 W-os motor a nagy teljesítményért

A por gyors és hatékony eltávolítása a 900 W-os motornak köszönhetően, amely 50 000 ford./perc feletti fordulatszámon működik.

99,9%-os porfelszívás** a kiváló tisztítóteljesítményért

Tapasztalja meg a kiváló tisztítási teljesítményt a nagy szívóteljesítmény és a TriActive+ LED-es szívófej kombinációjával! Együtt lehetővé teszik a finom por 99,9%-ának eltávolítását**.

A kiváló teljesítményű HEPA-szűrő a részecskék >99,99%-át* felfogja

Élvezze otthonában a jobb levegőminőséget a HEPA-szűrőnek és az ECARF-tanúsítvánnyal rendelkező kialakításnak köszönhetően! A szűrő a tartályba zárja a pollen, az állatszőrök, a poratkák és egyéb finom porrészecskék >99,99%-át*, így egészségesebb környezetet teremt az allergiában szenvedők számára.

4.9

5-ből

80

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

5
4
3
2
1

InessaA

26/03/2025

Magyarország

A promóció része

Best decision for your home.

A PowerCyclone 10 technológia folyamatos teljesítményt biztosít, míg az allergénszűrő tisztább levegőt eredményez. A LED-es szívófej segít a sötét területek tisztításában, és a nagy kapacitású porzsák ritkábban igényel cserét. Halk működésű, könnyen irányítható, és hosszú tápkábele nagy mozgásszabadságot biztosít. Hátránya, hogy viszonylag nagy méretű, így tárolása nehézkes lehet. Összességében megbízható és hatékony választás.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Performer LED 8000-es sorozat XD8122/10 Porzsákos porszívó

mira_0826_3401

30/01/2025

Magyarország

A promóció része

Erős szívó erejű, de halk

A porszívó halk, viszont nagyon erős a szívó ereje. Könnyű használni, az erőssége állítható. Egyszerűen összeszerelhető, a kábelt egy gombnyomással visszagörgeti. Strapabírónak tűnik, hasznos része lesz a háztartásnak.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Performer LED 8000-es sorozat XD8122/10 Porzsákos porszívó

martinp69_8913

30/01/2025

Magyarország

A promóció része

A Philips 8000-as Performer LED XD8122/10 jó ár-ér

A Philips 8000-as sorozat Performer LED XD8122/10 jó ár-érték arányt kínál robusztus teljesítményével, hatékony szűrésével és felhasználóbarát kialakításával, annak ellenére, hogy néhány kisebb hátránya, mint a zaj és a súly, jelen van. Megbízható választás azok számára, akik tartós és hatékony porszívót keresnek.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Performer LED 8000-es sorozat XD8122/10 Porzsákos porszívó

Jogi nyilatkozatok

  1. A szűrési szinteket az EN60312-1-2023 szabvány szerint tesztelik. Részecskeméret-tartomány: 0,3–10 μm.

  2. 99,9%-os porfelszívás keménypadlón, réstisztító szívófejjel (IEC62885-2).