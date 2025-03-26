A Philips Performer LED 8000 porszívó egy prémium kategóriás készülék, amelyet a hatékony takarításra és a modern technológiák kihasználására terveztek. A készülék számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek megkönnyítik a mindennapi használatot, és biztosítják a tiszta, pormentes otthont. A Performer LED 8000 nagy teljesítményű motorral van felszerelve, amely még a mélyebben lerakódott szennyeződéseket is hatékonyan eltávolítja a szőnyegekből és a kemény padlókról. LED-es szívófej Az egyik leginnovatívabb funkciója a LED-es világítással ellátott szívófej, amely megvilágítja a nehezen észrevehető port és szennyeződéseket, különösen a bútorok alatt vagy gyengén megvilágított helyeken. Allergy Lock rendszer Ez a funkció biztosítja, hogy a porzsákban lévő szennyeződés teljesen zárt maradjon, így az allergiások számára is ideális választás. A HEPA szűrő tovább növeli a levegő tisztaságát. Könnyű kezelhetőség Az ergonomikus kialakítás és a nagy kapacitású porzsák miatt kevesebb időt kell a karbantartásra fordítani. A hosszú kábel és a nagy mozgástér különösen kényelmessé teszi a használatát. Csendes működés Az alacsony zajszint ideális olyan háztartásokban, ahol kisgyermekek vagy háziállatok élnek.