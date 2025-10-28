2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Porszívózás és felmosás egyszerre
Duplázza meg a szívóteljesítményt¹
LDS radaros navigáció
Kompakt automatikus ürítési állomás
Testreszabás a HomeRun alkalmazással
A robot egyszerre porszívózza és mossa fel a keménypadlót, megbirkózva a padlón naponta felgyülemlő finom porréteggel. Ezáltal több finom port képes eltávolítani, mintha csak porszívózna, így akkor is tiszta marad a talpa, ha mezítláb jár a lakásban.
Élvezze a 70 napos² gondtalan kényelmet a stílusos automatikus ürítőállomással. A robot automatikus kiüríti magát az automatikus ürítőállomásba. Az állomás egy 3 literes S-bag porzsákkal van felszerelve, amely 70 napnyi port és más szennyeződést képes tárolni, így Önnek nem kell a kiürítéssel fáradoznia. Az univerzális S-bag porzsákot higiénikusan, porfelhő nélkül el lehet távolítani – ideális az asztmában és allergiában szenvedők számára.
A robot az akár kétszeres szívóteljesítményének¹ köszönhetően a nagyobb szennyeződéseket, például a morzsákat és az állatszőrt is képes felszívni. Gondoskodik a padlón összegyűlő mindennapos szennyeződésekről, emellett a szőnyegekben megbúvó finom port is eltávolítja³.
5.0
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Bandi_88
28/10/2025
България
A promóció része
Страхотна прахосмукачка
Прахосмукачката е страхотна. Справя се добре с тъмни подове и килими. Препоръчвам!
Előnyök
Голям контейнер
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Ники77
28/10/2025
България
A promóció része
Впечатлен съм, голямо удобство за дома
Има няколко неща, които ми направиха много добро впечатление още с първото пускане - тиха е, сканира отлично пода и няма пропуски, интелигентно се ориентира в пространството, а не с удар-връщане. Пести много време, прецизно почиства гладки повърхности. На килим се включва нещо като Турбо режим и силата на всмукване се увеличава значително. Батерията е достатъчна за един двустаен апартамент. Контейнерът с боклук се изпразва на всяка седмица, като роботът пускаме всеки ден.
Előnyök
Лесен, тих, удобен
Hátrányok
Приложението може да бъде разширено откъм функции
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Ifo_88
28/10/2025
България
A promóció része
Много удобно с контейнера за боклук, препоръчвам
Много добре се справя с кучешки косми и трохи по целия под. Пускам го два пъти на ден, за да поддържам хигиената на високо ниво, тъй като сме с 2 малки деца, едното от които лази. Приложението се синхронизира лесно, удобно се управлява през телефона. За апартамент 148кв.м е необходимо едно дозареждане по средата на цикъла, след което почистването продължава. Контейнерът изхвърлям на 2-3 дни или при индикация.
Előnyök
Удобство, спестява време и усилия, управлява се лесно през приложение
Hátrányok
за сега не съм открила
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
1 – Az XU2100/10 és XU2100/20 típusokkal összehasonlítva.
2 – A használat körülményeitől és intenzitásától függően.
3 – A legmagasabb szívóteljesítményre állított csak porszívózás móddal tesztelve.
4 – A legalacsonyabb szívóteljesítményre állított csak porszívózás móddal tesztelve.
5 – Az XU3100 HomeRun 3000 Series készülék állomásméretéhez hasonlítva.