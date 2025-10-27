2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Porszívózás és felmosás egyszerre
Duplázza meg a szívóteljesítményt¹
LDS radaros navigáció
Kompakt automatikus ürítési állomás
Testreszabás a HomeRun alkalmazással
A robot egyszerre porszívózza és mossa fel a keménypadlót, megbirkózva a padlón naponta felgyülemlő finom porréteggel. Ezáltal több finom port képes eltávolítani, mintha csak porszívózna, így akkor is tiszta marad a talpa, ha mezítláb jár a lakásban.
Élvezze a 70 napos² gondtalan kényelmet a stílusos automatikus ürítőállomással. A robot automatikus kiüríti magát az automatikus ürítőállomásba. Az állomás egy 3 literes S-bag porzsákkal van felszerelve, amely 70 napnyi port és más szennyeződést képes tárolni, így Önnek nem kell a kiürítéssel fáradoznia. Az univerzális S-bag porzsákot higiénikusan, porfelhő nélkül el lehet távolítani – ideális az asztmában és allergiában szenvedők számára.
A robot az akár kétszeres szívóteljesítményének¹ köszönhetően a nagyobb szennyeződéseket, például a morzsákat és az állatszőrt is képes felszívni. Gondoskodik a padlón összegyűlő mindennapos szennyeződésekről, emellett a szőnyegekben megbúvó finom port is eltávolítja³.
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Гогси
27/10/2025
България
A promóció része
Избора ми е много задоволителен
Избора ми е много задоволителен, доволен съм. Препоръчвам
Előnyök
Чисти много прецизно
Hátrányok
Не намирам
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Oohe
27/10/2025
България
A promóció része
Перфектен робот
Чудесна машина за всеки дом, доволна съм. Препоръчвам
Előnyök
Тихо работи, чисти много добре, обира всичко
Hátrányok
Не намирам
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
1 – Az XU2100/10 és XU2100/20 típusokkal összehasonlítva.
2 – A használat körülményeitől és intenzitásától függően.
3 – A legalacsonyabb szívási teljesítménnyel és felmosó nedvességi szinttel tesztelve porszívó-felmosó módban.
4 – A legalacsonyabb szívóteljesítményre állított csak porszívózás móddal tesztelve.