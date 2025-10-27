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  • Tapasztalja meg a hazaérkezés örömét egy igazán tiszta otthonba.
  • Tapasztalja meg a hazaérkezés örömét egy igazán tiszta otthonba.
  • Tapasztalja meg a hazaérkezés örömét egy igazán tiszta otthonba.
  • Tapasztalja meg a hazaérkezés örömét egy igazán tiszta otthonba.
  • Tapasztalja meg a hazaérkezés örömét egy igazán tiszta otthonba.
  • Tapasztalja meg a hazaérkezés örömét egy igazán tiszta otthonba.
  • Tapasztalja meg a hazaérkezés örömét egy igazán tiszta otthonba.
  • Tapasztalja meg a hazaérkezés örömét egy igazán tiszta otthonba.
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2000 seriesRobotporszívó

XU2100/25

5
| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Tapasztalja meg a hazaérkezés örömét egy igazán tiszta otthonba.
Élvezze a könnyed takarítást: a robotunk felmos és porszívóz – akár kétszeres szívóteljesítménnyel¹. Merüljön el a 70 napos² gondtalan kényelemben a stílusos automatikus ürítőállomással. Tapasztalja meg az otthonára szabott korszerű takarítást.
Összes előny megtekintése

A napi nedves és száraz takarítás könnyed elvégzése.

Tapasztalja meg a hazaérkezés örömét egy igazán tiszta otthonba.

  • Porszívózás és felmosás egyszerre

  • Duplázza meg a szívóteljesítményt¹

  • LDS radaros navigáció

  • Kompakt automatikus ürítési állomás

  • Testreszabás a HomeRun alkalmazással

Porszívózás és felmosás egyszerre, a por és szennyeződés könnyű eltávolítása

Porszívózás és felmosás egyszerre, a por és szennyeződés könnyű eltávolítása

A robot egyszerre porszívózza és mossa fel a keménypadlót, megbirkózva a padlón naponta felgyülemlő finom porréteggel. Ezáltal több finom port képes eltávolítani, mintha csak porszívózna, így akkor is tiszta marad a talpa, ha mezítláb jár a lakásban.

70 napos gondtalan kényelem a stílusos automatikus ürítőállomással

70 napos gondtalan kényelem a stílusos automatikus ürítőállomással

Élvezze a 70 napos² gondtalan kényelmet a stílusos automatikus ürítőállomással. A robot automatikus kiüríti magát az automatikus ürítőállomásba. Az állomás egy 3 literes S-bag porzsákkal van felszerelve, amely 70 napnyi port és más szennyeződést képes tárolni, így Önnek nem kell a kiürítéssel fáradoznia. Az univerzális S-bag porzsákot higiénikusan, porfelhő nélkül el lehet távolítani ­– ideális az asztmában és allergiában szenvedők számára.

Extra nagy szívóteljesítmény a por és szennyeződések eltávolításáért

Extra nagy szívóteljesítmény a por és szennyeződések eltávolításáért

A robot az akár kétszeres szívóteljesítményének¹ köszönhetően a nagyobb szennyeződéseket, például a morzsákat és az állatszőrt is képes felszívni. Gondoskodik a padlón összegyűlő mindennapos szennyeződésekről, emellett a szőnyegekben megbúvó finom port is eltávolítja³.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

27/10/2025

България

България

Избора ми е много задоволителен

Избора ми е много задоволителен, доволен съм. Препоръчвам

Előnyök

Чисти много прецизно

Hátrányok

Не намирам

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

27/10/2025

България

България

Перфектен робот

Чудесна машина за всеки дом, доволна съм. Препоръчвам

Előnyök

Тихо работи, чисти много добре, обира всичко

Hátrányok

Не намирам

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. 1 – Az XU2100/10 és XU2100/20 típusokkal összehasonlítva.

  2. 2 – A használat körülményeitől és intenzitásától függően.

  3. 3 – A legalacsonyabb szívási teljesítménnyel és felmosó nedvességi szinttel tesztelve porszívó-felmosó módban.

  4. 4 – A legalacsonyabb szívóteljesítményre állított csak porszívózás móddal tesztelve.