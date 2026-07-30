Kemény padlóhoz, beleértve a kényes és nem nedvszívó padlókat is

Tisztítsa meg a kemény padlókat, beleértve az olyan kényes és nem nedvszívó padlókat, mint a laminált padló, a sima felületű csempék, a vinil, a parketta, az öntött padló és a kő.