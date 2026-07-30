2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
XV1882/20
A padló és a finom mikroszál találkozása: Tisztítsa a kemény padlókat, beleértve a kényes és nem nedvszívó felületeket is.
50%-kal gyorsabb száradás a kézi felmosáshoz képest: Mosson és szárítson egyszerre a tökéletesen tiszta padlóért.**
Könnyen eltávolítható: Az erőfeszítés nélküli elektromos felmosás és a rendetlen takarítás nélküli élményre tervezve.
OneUp technológia: Szabadalmaztatott technológia, amely tiszta vizet adagol, miközben csendesen felszívja a szennyezett vizet.
Akár 6 hónapig újrahasználható: A Philips OneUp cserélhető felmosópárnái mosógépben és kézzel is moshatóak.
Tisztítsa meg a kemény padlókat, beleértve az olyan kényes és nem nedvszívó padlókat, mint a laminált padló, a sima felületű csempék, a vinil, a parketta, az öntött padló és a kő.
A szabadalmaztatott OneUp technológia tiszta vizet pumpál a padlóra, miközben csendben felszívja a piszkos vizet, így biztosítva a hatékony elektromos felmosási élményt.
A felmosás és a szárítás egyidejűleg történik, így makulátlanul tiszta padlókat kapunk. A Philips OneUp cserélhető párnák optimális és egyenletes nedvesítést biztosítanak, és 50%-kal gyorsabb száradást eredményeznek**
Értékelések
A hagyományos felmosással szemben mérve nem nedvszívó padlóburkolaton az IEC60335-2-2 akklimatizált körülmények szerint.