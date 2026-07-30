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Összes sorozat

  • Viszlát hagyományos felmosás, Hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, Hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, Hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, Hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, Hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, Hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, Hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, Hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, Hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, Hello OneUp!

Philips OneUpCserélhető párnák

XV1882/20

Viszlát hagyományos felmosás, Hello OneUp!
A Philips OneUp felmosópárnák kiemelkedő padlótisztítási teljesítményt nyújtanak. A hatékonyságra tervezett, cserélhető felmosópárnákat akár 6 hónapig is használhatja. Tartsa ragyogóan tisztán padlóit, miközben csökkenti a hulladék kibocsájtást az újrafelhasználható felmosópárnákkal.
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Kompatibilis termékek
Philips OneUp 3000 Series

Philips OneUp 3000 Series
Elektromos felmosó

XV3101/01

Philips OneUp 5000 Series

Philips OneUp 5000 Series
Elektromos felmosó

XV5113/01

A hatékony felmosás élménye.

Viszlát hagyományos felmosás, Hello OneUp!

  • A padló és a finom mikroszál találkozása: Tisztítsa a kemény padlókat, beleértve a kényes és nem nedvszívó felületeket is.

  • 50%-kal gyorsabb száradás a kézi felmosáshoz képest: Mosson és szárítson egyszerre a tökéletesen tiszta padlóért.**

  • Könnyen eltávolítható: Az erőfeszítés nélküli elektromos felmosás és a rendetlen takarítás nélküli élményre tervezve.

  • OneUp technológia: Szabadalmaztatott technológia, amely tiszta vizet adagol, miközben csendesen felszívja a szennyezett vizet.

  • Akár 6 hónapig újrahasználható: A Philips OneUp cserélhető felmosópárnái mosógépben és kézzel is moshatóak.

Kemény padlóhoz, beleértve a kényes és nem nedvszívó padlókat is

Kemény padlóhoz, beleértve a kényes és nem nedvszívó padlókat is

Tisztítsa meg a kemény padlókat, beleértve az olyan kényes és nem nedvszívó padlókat, mint a laminált padló, a sima felületű csempék, a vinil, a parketta, az öntött padló és a kő.

OneUp technológia

OneUp technológia

A szabadalmaztatott OneUp technológia tiszta vizet pumpál a padlóra, miközben csendben felszívja a piszkos vizet, így biztosítva a hatékony elektromos felmosási élményt.

50%-kal gyorsabb száradás és foltmentes tisztítás a OneUp párnáknak köszönhetően**

50%-kal gyorsabb száradás és foltmentes tisztítás a OneUp párnáknak köszönhetően**

A felmosás és a szárítás egyidejűleg történik, így makulátlanul tiszta padlókat kapunk. A Philips OneUp cserélhető párnák optimális és egyenletes nedvesítést biztosítanak, és 50%-kal gyorsabb száradást eredményeznek**

Műszaki adatok

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A hagyományos felmosással szemben mérve nem nedvszívó padlóburkolaton az IEC60335-2-2 akklimatizált körülmények szerint.