2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
XV3101/01
Tiszta végeredmény a hagyományos felmosáshoz képest***: Az alapos tisztítás a baktériumok akár 99,9%-át eltávolítja*.
Gyors felmosás a hagyományos felmosáshoz képest: Tapasztalja meg a higiénikus és gyors felmosás élményét.**
Az eredeti OneUp technológia: tiszta vizet pumpál, miközben csendesen felszívja a szennyezett vizet.
Vezeték nélküli és könnyen irányítható kialakítás: Élvezze a maximális hatékonyságot a 360°-ban forgatható fejnek köszönhetően.
Hosszú élettartamú akkumulátor és eltávolítható párnák: Akár 50 perc megszakítás nélküli takarítás.
Tisztítsa meg a zsírt, foltokat, ragadós szennyeződéseket, finom port és mindennapi padlószennyeződéseket. Ragyogó padlóért maradék és csíkok nélkül, akár 99,9%-os baktériumeltávolítással*
Élvezze a problémamentes padlótisztítást vödrök, kicsavarás és öblítés nélkül. A Philips OneUp elektromos felmosó minden lépést leegyszerűsít.
A szabadalmaztatott OneUp technológiának köszönhetően biztos lehet abban, hogy nem keni szét a szennyeződést. Tiszta vizet pumpál a padlóra, miközben csendesen felszívja a piszkos vizet. Minden alkalommal.
Értékelések
Vizuálisan tiszta: a tisztított felület csillogásának mérése, folyadékokkal tesztelve, a kézi felmosókkal szemben.
Az IEC60335-2-2 szabvány szerinti akklimatizált körülmények között, nem abszorbens padlóburkolaton, kézi felmosóhoz képest mérve.
Meghatározott tesztterületen tesztelve, E. Coli és S. Aureus mintákkal, kizárólag víz használatával.
125 m²-es házméret alapján.