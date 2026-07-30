Ne köteleződjön el a tisztaság terén, csak a Philips OneUp tisztít úgy, ahogy a OneUp

Tisztítsa meg a zsírt, foltokat, ragadós szennyeződéseket, finom port és mindennapi padlószennyeződéseket. Ragyogó padlóért maradék és csíkok nélkül, akár 99,9%-os baktériumeltávolítással*