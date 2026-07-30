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Összes sorozat

  • Viszlát régi felmosó, helló OneUp!
  • Viszlát régi felmosó, helló OneUp!
  • Viszlát régi felmosó, helló OneUp!
  • Viszlát régi felmosó, helló OneUp!
  • Viszlát régi felmosó, helló OneUp!
  • Viszlát régi felmosó, helló OneUp!
  • Viszlát régi felmosó, helló OneUp!
  • Viszlát régi felmosó, helló OneUp!
  • Viszlát régi felmosó, helló OneUp!
  • Viszlát régi felmosó, helló OneUp!
  • Viszlát régi felmosó, helló OneUp!
  • Viszlát régi felmosó, helló OneUp!
  • Viszlát régi felmosó, helló OneUp!
  • Viszlát régi felmosó, helló OneUp!
  • Viszlát régi felmosó, helló OneUp!
  • Viszlát régi felmosó, helló OneUp!

Philips OneUp 3000 SeriesElektromos felmosó

XV3101/01

Viszlát régi felmosó, helló OneUp!
Viszlát hagyományos felmosás! Hello Philips OneUp elektromos felmosó: a felmosó, amely megváltoztatta a takarítást, tisztább padlót biztosítva gyorsabban***. A szabadalmaztatott OneUp technológiának köszönhetően felszívja a piszkos vizet, miközben tiszta vizet pumpál a padlóra a makulátlan ragyogásért.
Összes előny megtekintése

A tiszta soha nem volt tiszta. Mostanáig.

Viszlát régi felmosó, helló OneUp!

  • Tiszta végeredmény a hagyományos felmosáshoz képest***: Az alapos tisztítás a baktériumok akár 99,9%-át eltávolítja*.

  • Gyors felmosás a hagyományos felmosáshoz képest: Tapasztalja meg a higiénikus és gyors felmosás élményét.**

  • Az eredeti OneUp technológia: tiszta vizet pumpál, miközben csendesen felszívja a szennyezett vizet.

  • Vezeték nélküli és könnyen irányítható kialakítás: Élvezze a maximális hatékonyságot a 360°-ban forgatható fejnek köszönhetően.

  • Hosszú élettartamú akkumulátor és eltávolítható párnák: Akár 50 perc megszakítás nélküli takarítás.

Ne köteleződjön el a tisztaság terén, csak a Philips OneUp tisztít úgy, ahogy a OneUp

Ne köteleződjön el a tisztaság terén, csak a Philips OneUp tisztít úgy, ahogy a OneUp

Tisztítsa meg a zsírt, foltokat, ragadós szennyeződéseket, finom port és mindennapi padlószennyeződéseket. Ragyogó padlóért maradék és csíkok nélkül, akár 99,9%-os baktériumeltávolítással*

Nincs vödör és nincs gond: könnyed takarítási élmény az elejétől a végéig

Nincs vödör és nincs gond: könnyed takarítási élmény az elejétől a végéig

Élvezze a problémamentes padlótisztítást vödrök, kicsavarás és öblítés nélkül. A Philips OneUp elektromos felmosó minden lépést leegyszerűsít.

Az eredeti OneUp szabadalmaztatott technológia

Az eredeti OneUp szabadalmaztatott technológia

A szabadalmaztatott OneUp technológiának köszönhetően biztos lehet abban, hogy nem keni szét a szennyeződést. Tiszta vizet pumpál a padlóra, miközben csendesen felszívja a piszkos vizet. Minden alkalommal.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    USB-kábel

    CRP1095/01
    • Kábelhosszúság: 1,5 m
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Cserélhető felmosópárnák

    XV1882/10
    • A padló és a gyengéd mikroszálas anyag találkozása: Tisztítsa meg a kemény padlót, a kényes és nem nedvszívó padlókat is.
    • 50%-kal gyorsabb száradás a kézi felmosóhoz képest: felmosás és szárítás egyszerre a foltmentes padló érdekében.**
    • Könnyen eltávolítható: Az egyszerű elektromos felmosás és a maszat nélküli tisztítás érdekében.
    • OneUp technológia: A szabadalmaztatott technológia tiszta vizet pumpál, miközben csendben felszívja a piszkos vizet.
    • Akár 6 hónapig is használható: A Philips OneUp cserélhető párnák mosógépben és kézzel is moshatók.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Cserélhető párnák

    XV1882/20
    • A padló és a finom mikroszál találkozása: Tisztítsa a kemény padlókat, beleértve a kényes és nem nedvszívó felületeket is.
    • 50%-kal gyorsabb száradás a kézi felmosáshoz képest: Mosson és szárítson egyszerre a tökéletesen tiszta padlóért.**
    • Könnyen eltávolítható: Az erőfeszítés nélküli elektromos felmosás és a rendetlen takarítás nélküli élményre tervezve.
    • OneUp technológia: Szabadalmaztatott technológia, amely tiszta vizet adagol, miközben csendesen felszívja a szennyezett vizet.
    • Akár 6 hónapig újrahasználható: A Philips OneUp cserélhető felmosópárnái mosógépben és kézzel is moshatóak.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Padlótisztító

    XV1892/02
    • Meghosszabbítja a felmosó élettartamát: Az egyszerű és optimális adagolási formula csökkenti a kopást.
    • Egyszerű adagolás a 40 használatra elegendő patronnal: Az ultrakoncentrált összetétel finom tisztítást tesz lehetővé.
    • Gyors száradás: A kézi felmosókhoz képest 50%-kal gyorsabb száradást biztosít a foltmentes tisztítás érdekében.**
    • Gazdaságos megoldás: Egy patron akár három palack hagyományos tisztítószert is helyettesíthet.
    • Kisállat- és családbarát: Védi a felületeket, miközben egészségesebb környezetet biztosít.

Értékelések

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Vizuálisan tiszta: a tisztított felület csillogásának mérése, folyadékokkal tesztelve, a kézi felmosókkal szemben.

  2. Az IEC60335-2-2 szabvány szerinti akklimatizált körülmények között, nem abszorbens padlóburkolaton, kézi felmosóhoz képest mérve.

  3. Meghatározott tesztterületen tesztelve, E. Coli és S. Aureus mintákkal, kizárólag víz használatával.

  4. 125 m²-es házméret alapján.