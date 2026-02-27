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Összes sorozat

  • Viszlát hagyományos felmosás, Hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, Hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, Hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, Hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, Hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, Hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, Hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, Hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, Hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, Hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, Hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, Hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, Hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, Hello OneUp!

Philips OneUpPadlótisztító

XV1892/02

5
| (7) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Viszlát hagyományos felmosás, Hello OneUp!
Tegye még hatékonyabbá Philips OneUp elektromos felmosóját speciális összetételű tisztítószerünkkel. Minden padlótípuson csíkmentes ragyogást biztosít, így otthona friss és tiszta lesz. Kemény padlókra, érzékeny felületekre és mindennapi szennyeződésekre is tökéletesen alkalmas.
Összes előny megtekintése
Kompatibilis termékek
Philips OneUp 3000 Series

Philips OneUp 3000 Series
Elektromos felmosó

XV3101/01

Philips OneUp 5000 Series

Philips OneUp 5000 Series
Elektromos felmosó

XV5113/01

7000 Series

7000 Series
AquaTrio vezeték nélküli takarítókészülék

XW7263/11

A hatékony felmosás élménye.

Viszlát hagyományos felmosás, Hello OneUp!

  • Meghosszabbítja a felmosó élettartamát: Az egyszerű és optimális adagolási formula csökkenti a kopást.

  • Egyszerű adagolás a 40 használatra elegendő patronnal: Az ultrakoncentrált összetétel finom tisztítást tesz lehetővé.

  • Gyors száradás: A kézi felmosókhoz képest 50%-kal gyorsabb száradást biztosít a foltmentes tisztítás érdekében.**

  • Gazdaságos megoldás: Egy patron akár három palack hagyományos tisztítószert is helyettesíthet.

  • Kisállat- és családbarát: Védi a felületeket, miközben egészségesebb környezetet biztosít.

Kifejezetten a Philips OneUp elektromos felmosóhoz kifejlesztve

Kifejezetten a Philips OneUp elektromos felmosóhoz kifejlesztve

A Philips OneUp ultrakoncentrált felmosófolyadék kifejezetten a Philips OneUp elektromos felmosókhoz készült. Kiváló tisztítási teljesítményt biztosít, és minden használat során meghosszabbítja a felmosó élettartamát.

Egyszerű és optimális adagolás

Egyszerű és optimális adagolás

A Philips OneUp ultrakoncentrált felmosófolyadék könnyen csatlakoztatható az elektromos felmosó tisztavíztartályához, így optimális és könnyű adagolást biztosít a foltmentes padlókhoz.

50%-kal gyorsabb száradás és foltmentes tisztítás a OneUp párnáknak köszönhetően**

50%-kal gyorsabb száradás és foltmentes tisztítás a OneUp párnáknak köszönhetően**

A Philips OneUp cserélhető felmosópárnák optimális és egyenletes nedvesítést biztosítanak, és 50%-kal gyorsabb száradást eredményeznek**

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

7

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

27/02/2026

Slovensko

Slovensko

recenzia

vysoko koncentrovaný prípravok, príjemne vonia, nezanecháva šmuhy, jednoducho sa dávkuje priamo v nádobe na čistú vodu jedným tlačidlom, nezaberá miesto

Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy

Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy

26/02/2026

Slovensko

Slovensko

Skvelý

Malý ale silne koncentrovaný prípravok, krásne vonia a veľmi jednoducho sa dávkuje, keďže priamo súčasťou nádobky s čistou vodou v mope OneUp. Po zotretí nezostávajú žiadne šmuhy.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy

Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy

11/05/2026

България

България

Почиства безупречно

Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

Date of Use 2026-05-10

Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

Date of Use 2026-05-10

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az IEC60335-2-2 szabvány szerinti akklimatizált körülmények között, nem abszorbens padlóburkolaton, kézi felmosóhoz képest mérve.

  2. A 302 B OECD-irányelveknek megfelelően