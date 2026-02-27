2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Meghosszabbítja a felmosó élettartamát: Az egyszerű és optimális adagolási formula csökkenti a kopást.
Egyszerű adagolás a 40 használatra elegendő patronnal: Az ultrakoncentrált összetétel finom tisztítást tesz lehetővé.
Gyors száradás: A kézi felmosókhoz képest 50%-kal gyorsabb száradást biztosít a foltmentes tisztítás érdekében.**
Gazdaságos megoldás: Egy patron akár három palack hagyományos tisztítószert is helyettesíthet.
Kisállat- és családbarát: Védi a felületeket, miközben egészségesebb környezetet biztosít.
A Philips OneUp ultrakoncentrált felmosófolyadék kifejezetten a Philips OneUp elektromos felmosókhoz készült. Kiváló tisztítási teljesítményt biztosít, és minden használat során meghosszabbítja a felmosó élettartamát.
A Philips OneUp ultrakoncentrált felmosófolyadék könnyen csatlakoztatható az elektromos felmosó tisztavíztartályához, így optimális és könnyű adagolást biztosít a foltmentes padlókhoz.
A Philips OneUp cserélhető felmosópárnák optimális és egyenletes nedvesítést biztosítanak, és 50%-kal gyorsabb száradást eredményeznek**
5.0
5-ből
7
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
GabrielaH
27/02/2026
Slovensko
recenzia
vysoko koncentrovaný prípravok, príjemne vonia, nezanecháva šmuhy, jednoducho sa dávkuje priamo v nádobe na čistú vodu jedným tlačidlom, nezaberá miesto
Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy
Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy
Peter T.
26/02/2026
Slovensko
Skvelý
Malý ale silne koncentrovaný prípravok, krásne vonia a veľmi jednoducho sa dávkuje, keďže priamo súčasťou nádobky s čistou vodou v mope OneUp. Po zotretí nezostávajú žiadne šmuhy.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy
Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy
Lambreva
11/05/2026
България
Почиства безупречно
Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Date of Use 2026-05-10
Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Date of Use 2026-05-10
Az IEC60335-2-2 szabvány szerinti akklimatizált körülmények között, nem abszorbens padlóburkolaton, kézi felmosóhoz képest mérve.
A 302 B OECD-irányelveknek megfelelően