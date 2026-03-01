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Összes sorozat

  • Viszlát hagyományos felmosás, hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, hello OneUp!
  • Viszlát hagyományos felmosás, hello OneUp!

Philips OneUp 5000 SeriesElektromos felmosó

XV5113/01

4.8
| (11) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Viszlát hagyományos felmosás, hello OneUp!
Mondjon búcsút a hagyományos felmosásnak és takarítson a Philips OneUp elektromos felmosóval. A piszkos vizet külön tartályba gyűjti, miközben a padlóra folyamatosan tiszta vizet adagol.
Összes előny megtekintése

A hatékony felmosás élménye.

Viszlát hagyományos felmosás, hello OneUp!

  • Tiszta végeredmény a hagyományos felmosáshoz képest***: Az alapos tisztítás a baktériumok akár 99,9%-át eltávolítja*.

  • Gyors felmosás a hagyományos felmosáshoz képest: Tapasztalja meg a higiénikus és gyors felmosás élményét.**

  • Az eredeti OneUp technológia: tiszta vizet pumpál, miközben csendesen felszívja a piszkos vizet

  • Vezeték nélküli és könnyen irányítható kialakítás: Élvezze a maximális hatékonyságot a 360°-ban forgatható fejnek köszönhetően.

  • Hosszantartó akkumulátor és cserélhető párnák: Élvezze az akár 70 perces felmosást megszakítások nélkül.

Ne kössön kompromisszumot a tisztaságban, csak a Philips OneUp takarít úgy, ahogy a OneUp

Ne kössön kompromisszumot a tisztaságban, csak a Philips OneUp takarít úgy, ahogy a OneUp

Eltávolítja a zsírt, a foltokat, a ragadós szennyeződéseket, a finom port és a mindennapos koszt. Csillogó padló szermaradványok és csíkok nélkül, a baktériumok akár 99,9%-ának eltávolításával*

Nincs vödör és nincs gond: könnyű takarítási élmény az elejétől a végéig

Nincs vödör és nincs gond: könnyű takarítási élmény az elejétől a végéig

Élvezze a problémamentes padlótisztítást vödrök, kicsavarás és öblítés nélkül. A Philips OneUp elektromos felmosó minden lépést leegyszerűsít.

Az eredeti OneUp szabadalmaztatott technológia

Az eredeti OneUp szabadalmaztatott technológia

A szabadalmaztatott OneUp technológiának köszönhetően biztos lehet benne, hogy nem keni szét a szennyeződést. Tiszta vizet pumpál a padlóra, miközben csendesen felszívja a piszkos vizet. Minden alkalommal.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    USB-kábel

    CRP1095/01
    • Kábelhosszúság: 1,5 m
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Cserélhető felmosópárnák

    XV1882/10
    • A padló és a gyengéd mikroszálas anyag találkozása: Tisztítsa meg a kemény padlót, a kényes és nem nedvszívó padlókat is.
    • 50%-kal gyorsabb száradás a kézi felmosóhoz képest: felmosás és szárítás egyszerre a foltmentes padló érdekében.**
    • Könnyen eltávolítható: Az egyszerű elektromos felmosás és a maszat nélküli tisztítás érdekében.
    • OneUp technológia: A szabadalmaztatott technológia tiszta vizet pumpál, miközben csendben felszívja a piszkos vizet.
    • Akár 6 hónapig is használható: A Philips OneUp cserélhető párnák mosógépben és kézzel is moshatók.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Cserélhető párnák

    XV1882/20
    • A padló és a finom mikroszál találkozása: Tisztítsa a kemény padlókat, beleértve a kényes és nem nedvszívó felületeket is.
    • 50%-kal gyorsabb száradás a kézi felmosáshoz képest: Mosson és szárítson egyszerre a tökéletesen tiszta padlóért.**
    • Könnyen eltávolítható: Az erőfeszítés nélküli elektromos felmosás és a rendetlen takarítás nélküli élményre tervezve.
    • OneUp technológia: Szabadalmaztatott technológia, amely tiszta vizet adagol, miközben csendesen felszívja a szennyezett vizet.
    • Akár 6 hónapig újrahasználható: A Philips OneUp cserélhető felmosópárnái mosógépben és kézzel is moshatóak.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Padlótisztító

    XV1892/02
    • Meghosszabbítja a felmosó élettartamát: Az egyszerű és optimális adagolási formula csökkenti a kopást.
    • Egyszerű adagolás a 40 használatra elegendő patronnal: Az ultrakoncentrált összetétel finom tisztítást tesz lehetővé.
    • Gyors száradás: A kézi felmosókhoz képest 50%-kal gyorsabb száradást biztosít a foltmentes tisztítás érdekében.**
    • Gazdaságos megoldás: Egy patron akár három palack hagyományos tisztítószert is helyettesíthet.
    • Kisállat- és családbarát: Védi a felületeket, miközben egészségesebb környezetet biztosít.

Értékelések

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4.8

5-ből

11

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
2
1

01/03/2026

Slovensko

Slovensko

OneUp

Značne urýchľuje umývanie podlahy, sám dávkuje čistú vodu so saponátom a odsáva špinavý vodu bez potreby použitia vedra s vodou.

Előnyök

Nie je potrebné vedro, Jednoduché používanie

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop

27/02/2026

Slovensko

Slovensko

Produkt určite odporúčam! Je ľahký, jednoducho sa ovláda, tichučký, možnosť prať handru v práčke, oddelená čistá a špinavá voda, koncentrovaný prípravok priamo v nádobe na čistú vodu, ktorý sa jednoducho dávkuje stlačením jedného tlačidla. Žiadne naťahovanie sa s vedrom s vodou! Žiadne rukavice!

Ez az értékelés a következőhöz készült: Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop

Ez az értékelés a következőhöz készült: Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop

26/02/2026

Slovensko

Slovensko

Skvelý

Paráda. Že to už nevymyslel niekto skôr. Mop je ľahký, šikovný, skladný, netreba žiadne vedro s vodou. Čistú vodu dávkuje, špinavú odsáva. Podlaha zostáva krásne čistá. Vytieraciu podložku po použití opláchnem pod tečúcou vodou a je možné oprať ju aj v práčke. S mopom som maximálne spokojný.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop

Ez az értékelés a következőhöz készült: Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Vizuálisan tiszta: a tisztított felület csillogásának mérése, folyadékokkal tesztelve, a kézi felmosókkal szemben.

  2. Az IEC60335-2-2 szabvány szerinti akklimatizált körülmények között, nem abszorbens padlóburkolaton, kézi felmosóhoz képest mérve.

  3. Egy adott tesztterületen vizsgálva, E. Coli és S. Aureus mintákon, kizárólag víz használatával.

  4. 125 m²-es házméret alapján.