2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Tiszta végeredmény a hagyományos felmosáshoz képest***: Az alapos tisztítás a baktériumok akár 99,9%-át eltávolítja*.
Gyors felmosás a hagyományos felmosáshoz képest: Tapasztalja meg a higiénikus és gyors felmosás élményét.**
Az eredeti OneUp technológia: tiszta vizet pumpál, miközben csendesen felszívja a piszkos vizet
Vezeték nélküli és könnyen irányítható kialakítás: Élvezze a maximális hatékonyságot a 360°-ban forgatható fejnek köszönhetően.
Hosszantartó akkumulátor és cserélhető párnák: Élvezze az akár 70 perces felmosást megszakítások nélkül.
Eltávolítja a zsírt, a foltokat, a ragadós szennyeződéseket, a finom port és a mindennapos koszt. Csillogó padló szermaradványok és csíkok nélkül, a baktériumok akár 99,9%-ának eltávolításával*
Élvezze a problémamentes padlótisztítást vödrök, kicsavarás és öblítés nélkül. A Philips OneUp elektromos felmosó minden lépést leegyszerűsít.
A szabadalmaztatott OneUp technológiának köszönhetően biztos lehet benne, hogy nem keni szét a szennyeződést. Tiszta vizet pumpál a padlóra, miközben csendesen felszívja a piszkos vizet. Minden alkalommal.
4.8
5-ből
11
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Marian G.
01/03/2026
Slovensko
OneUp
Značne urýchľuje umývanie podlahy, sám dávkuje čistú vodu so saponátom a odsáva špinavý vodu bez potreby použitia vedra s vodou.
Előnyök
Nie je potrebné vedro, Jednoduché používanie
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop
GabrielaH
27/02/2026
Slovensko
Produkt určite odporúčam! Je ľahký, jednoducho sa ovláda, tichučký, možnosť prať handru v práčke, oddelená čistá a špinavá voda, koncentrovaný prípravok priamo v nádobe na čistú vodu, ktorý sa jednoducho dávkuje stlačením jedného tlačidla. Žiadne naťahovanie sa s vedrom s vodou! Žiadne rukavice!
Ez az értékelés a következőhöz készült: Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop
Ez az értékelés a következőhöz készült: Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop
Peter T.
26/02/2026
Slovensko
Skvelý
Paráda. Že to už nevymyslel niekto skôr. Mop je ľahký, šikovný, skladný, netreba žiadne vedro s vodou. Čistú vodu dávkuje, špinavú odsáva. Podlaha zostáva krásne čistá. Vytieraciu podložku po použití opláchnem pod tečúcou vodou a je možné oprať ju aj v práčke. S mopom som maximálne spokojný.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop
Ez az értékelés a következőhöz készült: Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop
Vizuálisan tiszta: a tisztított felület csillogásának mérése, folyadékokkal tesztelve, a kézi felmosókkal szemben.
Az IEC60335-2-2 szabvány szerinti akklimatizált körülmények között, nem abszorbens padlóburkolaton, kézi felmosóhoz képest mérve.
Egy adott tesztterületen vizsgálva, E. Coli és S. Aureus mintákon, kizárólag víz használatával.
125 m²-es házméret alapján.