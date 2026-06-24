Por távozik a Philips PowerPro Aqua porszívómból

Vegye ki a szűrőrekeszt, majd vegye ki a szűrőt a Philips PowerPro Aqua porszívójából; Távolítsa el a habszűrőt; A habszűrőt hideg vagy langyos vízzel, folyó víz alatt tisztítsa meg. Hagyja a szűrőt száradni 24 órán keresztül; Soha ne tegye vissza a szűrőt, ha még nedves, mert ez károsíthatja a készüléket.

Megjegyzés: Az alapos tisztítás érdekében a portartályt és a szűrőalkatrészeket megtisztíthatja hideg vagy langyos vízben is.

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