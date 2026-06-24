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Por távozik a Philips PowerPro Aqua porszívómból

A Philips PowerPro Aqua porszívó optimális szívóteljesítményének fenntartása érdekében javasoljuk, hogy 2-4 hetente tisztítsa meg a szűrőket. Nem kell kicserélnie a szűrőt. A következő sorokból megtudhatja, hogyan tisztíthatja meg saját maga a szűrőket.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: FC6408/01 , FC6409/01 , FC6404/01 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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