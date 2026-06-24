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A Philips eszpresszógépen hibakód látható

Ha Philips eszpresszógépén olyan hibakódot lát, mint a 01, 03, 04, 05, 11, 14 vagy 19, alább tekintheti meg a lehetséges okokat és megoldásokat. 

A fent nem említett egyéb hibák (például 02-es, 10-es, 15-ös, 22-es hiba) esetén a gépet meg kell javítani. Kérjük, forduljon hozzánk segítségért.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: SM6580/20 , SM6585/00 , SM6580/00 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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