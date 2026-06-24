A Philips eszpresszógépen hibakód látható

Ha Philips eszpresszógépén olyan hibakódot lát, mint a 01, 03, 04, 05, 11, 14 vagy 19, alább tekintheti meg a lehetséges okokat és megoldásokat.
A fent nem említett egyéb hibák (például 02-es, 10-es, 15-ös, 22-es hiba) esetén a gépet meg kell javítani. Kérjük, forduljon hozzánk segítségért.
Ha a 01-es hibát látja, az azt jelenti, hogy a kávéfőző tölcsér eltömődése miatt az eszpresszógépben lévő kávédaráló nem működik megfelelően. A probléma megoldása érdekében szüntesse meg a kávéfőző tölcsér eltömődését (kávéskanállal vagy porszívóval, az alábbi módon):
1. Kapcsolja ki a készüléket, és várjon, amíg a készülék teljesen csendes nem lesz (nem ad ki semmilyen hangot). Ez körülbelül 15–20 másodpercet vehet igénybe 2. Nyissa ki a szervizfedelet, és távolítsa el a központi egységet 3. Nyissa fel az előre őrölt kávé tölcsérének fedelét, és helyezze a kanál nyelét a tölcsérbe. Ha nincs tölcsér az előre őrölt kávéhoz, helyezze be a kanál nyelét a kávéfőző tölcsérbe alulról 4. Mozgassa a nyelet felfelé és lefelé egészen addig, amíg az eltömődést okozó őrölt kávét le nem esik. Ez némi erőt igényelhet. 5. Távolítsa el és takarítsa fel porszívóval a lehullott őrölt kávét 6. Ezt követően illessze a porszívót szívófejét a kávéfőző tölcsér kimenetére, és kezével fedje le az előre őrölt kávé tölcsérét. Vagy fordítva, helyezze a porszívót a tetejére, és fedje le a kávéfőző tölcsér alját. 7. Helyezze vissza a központi egységet. Ezután kapcsolja be a készüléket, és készítsen egy eszpresszót. 8. Az eszpresszó elkészítése után győződjön meg róla, hogy a tölcsérben továbbra sincs őrölt kávé. Ha nem járt sikerrel, próbálja meg ismét megszüntetni az eltömődést. Ne öntsön vizet a szemeskávé-tartályba annak érdekében, hogy a kávéfőző tölcsér ne tömődjön el.
A 03-as hiba azt jelzi, hogy túl sok szennyeződés van a központi egységen, és nem működik megfelelően. A probléma megoldásához tisztítsa meg a központi egységet az alábbiak szerint:
1. Kapcsolja ki a készüléket, és várjon, amíg a készülék teljesen csendes nem lesz (nem ad ki semmilyen hangot). Ez körülbelül 15–20 másodpercet vehet igénybe 2. Nyissa ki a szervizfedelet, és távolítsa el a központi egységet 3. Öblítse el langyos vízzel a központi egységet. Ezután hagyja a levegőn megszáradni, majd helyezze vissza.
Ha a Philips eszpresszógépen az E04 hibakód látható, az azt jelzi, hogy a központi egység nincs megfelelően behelyezve. A probléma megoldásához nyissa ki a készülék szervizfedelét, és tolja a helyére a központi egységet. Ha a központi egység a megfelelő helyre került, kattanás hallható.
A probléma megoldásához és a készülékbe szorult levegő kiengedéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
1. Kapcsolja KI a készüléket 2. Ürítse ki a víztartályt, és távolítsa el az AquaClean (vagy egyéb) vízszűrőt 3. Töltse fel a víztartályt vízzel, és helyezze vissza 4. Kapcsolja BE ismét a készüléket. Amikor a készülék felmelegedett, válassza a forró víz lehetőséget, és adagoljon ki 2 vagy 3 csésze forró vizet
Ha AquaClean vízszűrőt használ, kövesse az alábbi plusz lépéseket, hogy meggyőződjön róla, a szűrő elő van készítve, és megfelelően van behelyezve a használathoz:
1. Rázogassa az AquaClean vízszűrőt 5 másodpercig 2. Merítse a szűrőt fejjel lefelé egy edény vízbe és várja meg, amíg nem jön belőle több légbuborék 3. Helyezze vissza a szűrőt a víztartályba, és töltse fel a víztartályt vízzel 4. Indítsa újra a készüléket: kapcsolja ki, majd ismét be 5. Adagoljon ki 2-3 csészényi forró vizet.
Ha a 14-es hibakódot látja, az azt jelzi, hogy a Philips eszpresszógép túlmelegedett. Ennek megoldásához kapcsolja KI a készüléket, és várjon 30 percet, hogy lehűljön.
Ha a 11-es vagy 19-es hibakódot látja, az eszpresszógépnek a szállítási/kültéri hőmérsékletről szobahőmérsékletűre kell átállnia. Ez főleg téli időszakban fordulhat elő, amikor hideg van.
A probléma megoldásához kapcsolja KI a készüléket 30 percre, majd kapcsolja be újra.
Ha a fentiek nem oldják meg a problémát, előfordulhat, hogy a készülék hátulján lévő csatlakozódugó nincs megfelelően csatlakoztatva. A probléma megoldásához ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó megfelelően van-e csatlakoztatva a fali aljzathoz.
Ha a fent említettektől eltérő hibakódot észlel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:SM6580/20 , SM6585/00 , SM6580/00 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›