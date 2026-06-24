A Philips eszpresszógépen hibakód látható

Ha a 01-es hibát látja, az azt jelenti, hogy a kávéfőző tölcsér eltömődése miatt az eszpresszógépben lévő kávédaráló nem működik megfelelően.

A probléma megoldása érdekében szüntesse meg a kávéfőző tölcsér eltömődését (kávéskanállal vagy porszívóval, az alábbi módon):



1. Kapcsolja ki a készüléket, és várjon, amíg a készülék teljesen csendes nem lesz (nem ad ki semmilyen hangot). Ez körülbelül 15–20 másodpercet vehet igénybe

2. Nyissa ki a szervizfedelet, és távolítsa el a központi egységet

3. Nyissa fel az előre őrölt kávé tölcsérének fedelét, és helyezze a kanál nyelét a tölcsérbe. Ha nincs tölcsér az előre őrölt kávéhoz, helyezze be a kanál nyelét a kávéfőző tölcsérbe alulról

4. Mozgassa a nyelet felfelé és lefelé egészen addig, amíg az eltömődést okozó őrölt kávét le nem esik. Ez némi erőt igényelhet.

5. Távolítsa el és takarítsa fel porszívóval a lehullott őrölt kávét

6. Ezt követően illessze a porszívót szívófejét a kávéfőző tölcsér kimenetére, és kezével fedje le az előre őrölt kávé tölcsérét. Vagy fordítva, helyezze a porszívót a tetejére, és fedje le a kávéfőző tölcsér alját.

7. Helyezze vissza a központi egységet. Ezután kapcsolja be a készüléket, és készítsen egy eszpresszót.

8. Az eszpresszó elkészítése után győződjön meg róla, hogy a tölcsérben továbbra sincs őrölt kávé. Ha nem járt sikerrel, próbálja meg ismét megszüntetni az eltömődést.

Ne öntsön vizet a szemeskávé-tartályba annak érdekében, hogy a kávéfőző tölcsér ne tömődjön el.