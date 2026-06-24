Philips támogatás A hajam belegabalyodik a Philips többfunkciós hajformázó meleg hajformázó keféjébe

A Philips többfunkciós hajformázóhoz tartozó meleg hajformázó kefe használható a hajtövek megemelésére, a hajvégeknél pedig fürtöket formázhat vele. Ne tekerje a haját a meleg hajformázó kefe köré, különben a haja belegabalyodhat a kefébe.