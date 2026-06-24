A hajam belegabalyodik a Philips többfunkciós hajformázó meleg hajformázó keféjébe

2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
A Philips többfunkciós hajformázóhoz tartozó meleg hajformázó kefe használható a hajtövek megemelésére, a hajvégeknél pedig fürtöket formázhat vele. Ne tekerje a haját a meleg hajformázó kefe köré, különben a haja belegabalyodhat a kefébe.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: BHH822/00 , BHH811/00 .
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